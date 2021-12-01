Torunu kaçırıldı demişti O kadın konuştu: Kaçırılmadım, mirasımdan mahrum ettim

İzmir’de bir huzurevinde iken çocukları ve torunları tarafından kaçırıldığı iddia edilerek aranan ve Bodrum’da arkadaşı ile birlikte ortaya çıkan 86 yaşındaki gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu bugün avukatları ve arkadaşı ile birlikte açıklama yaptı. Enbiyaoğlu, “Çocuklarım ve torunlarım mirasımın peşine düştü, beni zorla huzurevine kapattılar, özgürlüğümü yaşamak istiyorum, para pul benim, kimseye hesap vermem, mirasımdan çocuklarımı ve torunlarımı mahrum bırakıyorum” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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İzmir'deki özel bir huzurevinde iken yaklaşık on gün önce kızı Hanzade Altıparmak ve torunu Bige Altıparmak tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulan ve basın açıklaması ile kaçırıldığı iddia edilen 86 yaşındaki Tülin Enbiyaoğlu ve birlikte yaşadığı arkadaşı 62 yaşındaki Mehmet Nabi Akaydın bugün avukatları İbrahim Erhan Kara ve Caner Arslan'ın hukuk bürosunda basın açıklaması yaptı.

KAÇIRILMADIM ÜÇ JANDARMA VE AVUKATIM İLE HUZUREVİ'NDEN AYRILDIM

Tülin Enbiyaoğlu yaklaşık üç ay önce kızı ve torunları tarafından kimlik kartları, parası, telefonu ve banka kartlarına el konularak kandırılıp huzurevine yerleştirildiğini belirterek “Beni kandırdılar ve huzurevine götürdüler. Telefonum param hiçbir şeyim yoktu. Geçmişte kendilerine verdiğim vekalet ile hem üç ayda aldığım 20 bin TL’yi hem de bankadaki yaklaşık 700 bin TL’ yi aldılar. Şimdi o vekaleti iptal ettim. Mal varlığımın kullanımı şu anda benim elimde. Öncesinde benim paramı bana harcatmıyorlardı. Benim huzurevinde yaşamaya ihtiyacım yok ki” dedi.

NABİ BEY 40 YILLIK AİLE DOSTUM BENİ KAÇIRMADI BANA İYİ BAKIYOR

Mehmet Nabi Akaydın'ın 40 yıllık yakın aile dostu olduğunu ve yaklaşık 8 yıldır kendisine onun baktığını belirten Enbiyaoğlu “Beni huzurevinden o kaçırmadı. Bana şu anda hayatta ondan başka bakan, yardım eden, ilgilenen yok. Herkes mirasımın peşine düşmüş durumda. Nabi bey Hilton'un müdürlüğünü yapmış değerli bir insan beni nasıl kaçırır? Bunların hepsi iftira ve hukuk önünde hesabını soracağız” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMI VE TORUNLARIMI MİRASIMDAN MAHRUM EDİYORUM

İki çocuk ve 5 torun sahibi Tülin Enbiyaoğlu soru üzerine mal varlığının hesabını bilmediğini belirterek “Ancak çocuklarım kendi paramı bile harcamama müsaade etmediler. Ben paramı kullanmak istiyorum. Özgürce hareket etmek özgürce yaşamak istiyorum. Paramı malımı nasıl kullanacağımı ben bilirim, şimdi çocuklarımı ve torunlarımı mirasımdan mahrum bırakıyorum. Bana Nabi beyin yaptığı iyilikleri hayatta kimse yapmadı. Benim mirasım üzerine çocuklarım 5 kez dava açtılar 5'ini de kaybettiler. Attıkları mesajları göstersek insan içine çıkamazlar” ifadelerini kullandı.

BENİM PARAYA PULA İHTİYACIM YOK TÜLİN HANIMA YARDIMCI OLUYORUM

Mehmet Nabi Akaydın ise yaptığı açıklamada çocukları ve torunlarının Tülin hanıma bakmadığı için kendisine yardımcı olduğunu belirterek “Bizim aramızda gönül ilişkisi olduğunu söylüyorlar tamamen yalan. Biz 35-40 yıllık aile dostuyuz. Ben ona sahip çıktım sadece. Hiçbir beklentim olmadı, olamaz. Çocukları zorla huzurevinde kapattılar, Tülin hanımın ekonomik durumu iyi, benim de öyle bu yaştan sonra gezmeyip tozmayıp ne yapacağız” dedi. Enbiyaoğlu açıklamasının sonunda çocuklarına ve torunlarına karşı her türlü hukuki mücadeleyi avukatları ile birlikte sürdüreceğini söyledi.

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