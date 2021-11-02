‘Tosuncuk’ hakim karşısına çıktı…

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın, Çiftlik Bank tesislerinde ve televizyonda gösterilen reklamlarda ‘Bank’ ifadesini izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın, Uruguay’dan Türkiye’ye iade edilmesi beklenen ağabeyi Fatih Aydın ile Çiftlik Bank tesislerinde ve televizyonda gösterilen reklamlarda ‘Bank' ifadesini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

‘ÇİFTLİK BANK İSMİ İÇİN ONAY ALDIM'

Kullanıcı sözleşmesine Çiftlik Bank'ın banka olmadığına dair ifade eklediğini belirten sanık Mehmet Aydın savunmasında, “Fame Game Softwar Ltd. Şti. Fatih Aydın ve bana aittir. Fame Game Hayvancılık ve Tic. Şirketi ve Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şirketi bana aittir. Ağabeyim hiçbir şirketin faaliyetine katılmamıştır. İlk zamanlar ağabeyim bana yardımcı olmuştur. Ben çiftlik ürünleri üretmek istiyordum. Bal, süt, tereyağı gibi ürünler bir anda üretileceği için ‘Çiftlik Bank' ismini düşündüm. Patent Enstitüsü'ne başvurdum ve Çiftlik Bank ismi için onay aldım. İlk önce oyun sitesi açmıştım. Burada çiftlik hayvanları vardı. Bu oyun sitesinde Çiftlik Bank adını kullandım. Banka olabileceğine yönelik yanlış anlaşılmalar olmasın diye kullanıcı sözleşmesine ‘Çiftlik Bank bir banka değildir' şeklinde açıklama ekledim. Ayrıca Çiftlik Bank ismini tek başına kullanmadım. Örneğin Çiftlik Bank yazdığımda yanına şarküteri ibaresi ekledim. 130 tane şarküteri açtım. Kahvaltı salonu da açtırdım. İsim hakkı kullandırdım. Ama bunlarda Çiftlik Bank ibaresini tek başına kullanmadım” dedi.

‘LOGOSUNDA İNEK FİGÜRÜ VARDIR'

Çiftlik Bank logosunda inek figürü olduğunu ve bu figürden banka çıkarımı yapılmasının olağan olmadığını söyleyen Aydın, birçok şirketin bank ibaresini kullandığını belirterek, “Çiftlik Bank adıyla açtığım oyun sitesinde ödünç alma, para verme, faiz verme gibi işlemlerde bulunmadım. Hizmet bedeli olarak fatura kesiyorduk. Parayı önce benim sisteme yatırıyorlardı. Karşılığında da oyun altını alıyorlardı. Ben reklamlarda yanlış anlaşılacak izlenim bırakmadım. Yaptığım televizyon reklamlarında süt, bal ve tereyağı gibi ürünler ön plana çıkarıldı. Televizyonlarda oyun reklamı da yaptırmadım. Sadece çiftlik ürünleri reklamını yaptırdım. Türkiye'nin 8 farklı bölgesinde tesis açıldı. Açılan bu tesislerde de Çiftlik Bank ismini tek başına kullanmadım. Örneğin, Çiftlik Bank süt ürünleri şeklinde isimler kullandım. Çiftlik Bank'ın logosunda inek figürü vardır. Buna bakıp da bir insanın banka çıkarımı yapması olağan değildir. Türkiye'de bank ibaresini kullanan pek çok şirket vardır. Kullandığım ibare banka değil banktır. Bu durumda diğer şirketler hakkında dava açılması gerekmektedir” dedi. Aydın suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatı, “Bank kelimesinin kullanılması 5411 sayılı yasa kapsamında suçun oluşması için yeterlidir, suçun maddi unsurları oluşmuştur” diyerek şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

REKLAMLAR İÇİN TELEVİZYONLARA MÜZEKKERE YAZILACAK

Mahkeme, Çiftlik Bank'a dair televizyon reklamlarının içeriklerinin temini için ilgili televizyon kanallarına müzekkere yazılmasına karar verdi. Uruguay'da tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iade edilecek Fatih Aydın hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine hükmedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Fame Game Ticaret Sanayi A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ve Fame Game Softwar Ltd. Şti.'nin yetkilileri oldukları kaydedildi.

Aydın ve ağabeyinin yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yapılan paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde, bu organizasyonun ticari markasını taşıyan ürünlerin üzerinde bir kısım ulusal olan televizyonlarda gösterilen reklamlarda, ‘Bank' ifadesini kullandıkları anlatıldı.

İddianamede, BDKK raporunda da açıklandığı şekilde Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın ‘Bank' ifadesini kullanmak için 5411 sayılı yasa gereğince ilgili kurumlardan herhangi bir izin almadıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın herhangi bir şekilde izin almadan ‘Bank' kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullandıklarının belirtildiği iddianamede, “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.