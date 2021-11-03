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Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın’ın sorgusuna yarın başlanacak

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi.

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Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın’ın sorgusuna yarın başlanacak

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Fatih Aydın, uçakla Brezilya’nın Sao Paulo kentinden dün İstanbul’a getirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne getirilen Fatih Aydın’ın sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi. Fatih Aydın’ın, cuma günü adliyeye sevk edileceği belirtildi.
DHA
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