Trabzon’da fuhuş operasyonu: 155 kadına 31 bin TL ceza

Trabzon'da polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. 155 kadına 31 bin 620 TL ceza uygulandı. Kadınlardan üçünde frengi tespit edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Çömlekçi Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı belirlenen bazı yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçti. Polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı.

Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. 7’si ev, 10’u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan kadınların 3ünde, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi.

Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edildiği operasyonlarda, 7 kadının da Türk vatandaşlığına geçtiği saptandı. Denetimlerde, özellikle kent merkezi meydan mevkisinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına ise toplam 31 bin 620 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, il merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir” denildi.