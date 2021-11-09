TRT payı ne kadar? TRT payı nedir, yüzde kaç?

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla her ay elektrik faturasından alınan TRT payı kaldırıldı. Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, elektrik faturasının yüzde 2’si TRT payı olarak hesaplanıyor.

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Geçtiğimiz haftalarda muhalefet partileri tarafından dile getirilen “TRT payı kaldırılsın” çağrısı karşılık buldu. Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı alındı.

TRT PAYI NE KADAR?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

TRT katkı payı ile TRT’ye yıllık 1 milyar lira üzerinden kaynak aktarılıyordu.

TRT PAYI NEDİR?

TRT katkı payı, 1984 yılından itibaren alınmaya başlanan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için vatandaşlardan alınan kesintilerin adıdır.

TRT katkı payı, elektrik faturalarından başka hiçbir faturada bulunmaz. Ancak TRT bandrolü gördüğünüz her elektrikli cihazdan, basılı yayın ürününden ve konser vb. biletinden TRT katkı payı alınmaktadır.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun aşağıdaki ürünlerden katkı payı almaktadır:

– Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar

– Elektrik enerjisi hasılatı

– Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam ile faaliyet gelirleri,

– Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın ve satışı

– Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari işlemler ve ortaklıklar

– Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve reklam