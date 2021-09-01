TRT’den İzmir Marşı savunması

Filenin Sultanları’nın yarı final kutlamalarında salonu İzmir Marşı ile inlettiği anların TRT ekranlarında yer bulmaması tepki çekmişti. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, konuya ilişkin “Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır” dedi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 yenmesi tüm Türkiye'yi, dünyanın dört bir tarafında yaşayan Türkleri, soydaşları sevince boğdu. Millilerimiz de galibiyeti İzmir Marşı eşliğinde kutladı. Çok sayıda soydaşın yaşadığı Bulgaristan’ın Filibe kentindeki spor salonunda taraftarların ve sporcuların marş eşliğindeki sevinç gösterileri ise TRT tarafından yayına verilmedi.

“ALT SES OLARAK EKRANA YANSIDI”

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Sobacı, şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye-Polonya maçı Bulgaristan'da oynandığı için bu maçın resmi yayıncısı olarak Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntüler TRT'ye iletilmiş ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtılmıştır. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır.”

Açıklamada, İzmir Marşı eşliğinde yapılan kutlamanın TRT ekibinin veya federasyon görevlilerinin cep telefonu kayıtlarında olup olmadığı, var ise bunun sıcağı sıcağına neden banttan yayınlanmadığına ilişkin ayrıntı yer almadı.