TTB’den ‘dans eden doktora inceleme’ iddiasıyla ilgili açıklama

Türk Tabipleri Birliği (TTB), katıldığı programda dans ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilen doktorla ilgili açıklama yaptı.

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Bir televizyon programına çıkarak dans etmesiyle sosyal medyada gündem olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'la ilgili TTB'nin inceleme talep ettiği ileri sürülmüştü.

“TTB, ÖZEL YAŞAMA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNMAZ”

Konuyla ilgili TTB’den açıklama geldi. TTB, “Gerek TTB gerekse tabip odaları, hekimlerin hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamasını denetleme yetkisine sahip olup; bunun dışında ‘dans etmesi’ gibi özel yaşamına ilişkin bir değerlendirmede bulunmaz” dedi. TTB’nin açıklaması şu şekilde:

*Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) şikayet başvurusu olduğunda oda tüzel kişiliğinin şikayeti inceleyip kendi yetkisi ile vereceği karara dayanan benzer nitelikteki yazı örneği ile birlikte şikayetler ilgili odalara iletilmektedir.

*Her gün yapılan 50-60 civarında benzer iç yazışmadan biri, hekimin televizyon programında dans etmesi ile ilgili olduğu izlenimi verecek şekilde haberlere yansımıştır. Gerek TTB gerekse tabip odaları, hekimlerin hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamasını denetleme yetkisine sahip olup; bunun dışında “dans etmesi” gibi özel yaşamına ilişkin bir değerlendirmede bulunmaz.

*Hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamanın ihlali yönünde bir iddia ve şikayet olduğunda da TTB, tabip odalarının soruşturma açıp açmayacağını, açacaksa hangi maddelerden soruşturma açacağını değil; tıbbi deontoloji ve etik ilkeler yönünden değerlendirme yapılması talebini iletir. Karar verici merci, oda tüzel kişiliğidir.

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