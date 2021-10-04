Tüfekle vurulan bekçi 81 gün sonra şehit oldu
Tekirdağ'da silahlı kavga ihbarı üzerine gittikleri mahallede üzerlerine pompalı tüfekle ateş açılan bekçilerden 30 yaşındaki Fırat Doğan tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi’nde 14 Temmuz geces silahlı kavga ihbarına giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan’a, Necip Sevil tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Koşal şehit olurken, Fırat Doğan yaralandı. Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Doğan, dün saat 22.30 sıralarında, yaşam savaşını kaybetti.
YOĞUN BAKIMDAYKEN BABA OLDU
Bu arada, bekçi Fırat Doğan yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada eşi Nesibe Doğan 27 Temmuz’da Yağız Alp ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirmişti.