TÜGVA için yeni iddia: Müze vakfa devrediliyor

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıllığına TÜGVA’ya devrettiği kafe için Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının vermesini ardından CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Yeni yerine taşınma işlemleri başlatılan Manisa’nın eski müze binasının TÜGVA’ya devredileceğini iddia eden CHP’li Balaban, “Sakın akıllarından bile geçirmesinler. TÜGVA için birinci zaferimizi kazandık. Bunun için de mücadele etmeye hazırız” diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN

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MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na(TÜGVA) ücretsiz beş yıllığına devrettiği kafeye karşı CHP'lerin açtığı davada Manisa 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Mahkeme kararının gerekçesinde, TÜGVA'nın mahalli idare ya da kurum ve kuruluşu olmadığı vurgusu yapılarak, kafenin devrinin hukuka uygun olmadığı belirtildi.

Mahkemenin kararının TÜGVA karşısında alınan bir zafer olarak değerlendiren CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer ile birlikte TÜGVA'ya devredilen kafenin önünde basın açıklaması yaptı.

“İSTEDİKLERİ GİBİ AT KOŞTURAMAYACAKLARINI GÖRDÜLER”

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, TÜGVA için verilen yürütmeyi durdurma karanını kent için önemli bir zafer olduğunu dile getirerek, TÜGVA ile ilgili artık kimsenin istediği gibi karar alamayacağını ifade etti.

CHP'li Balaban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Haziran ayında belediye meclis üyelerimizin açtığı davada haklı bir zafer kazandık. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şimdi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kararının iptali için mücadelemiz sürecek. Bu karar çok önemli bir karar. Arkasına meclis çoğunluğunu alan Cumhur İttifakı üyelerinin istedikleri gibi at koşturamayacaklarını tescil eden bir karar. Şimdilik ilk golümüzü attık.

* Şimdi itirazlar olacak. Bu itirazlarında reddedileceğine ve kararın tamamen iptal edileceğine inanıyoruz. Şu unutmasın ki kamunun malı sadece kamuya devredilebilir. Kimseye peşkeş çektirilecek. Biz kazandığımız bu dava ile peşkeş çekilmenin önüne geçtik. TÜGVA artık Manisa'da istediği yere çöreklenemez.

“İKİNCİ BİR KIYAĞIN YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ”

CHP'li Balaban açıklamasında, TÜGVA ile ilgili yen bir iddiayı gündeme taşıdı. Şehzadeler ilçesinde uzun yıllardır kullanılan, şu anda yeni yerine taşınma aşamasında olan Manisa'nın eski müzesinin de TÜGVA'ya devredileceğinin duyumunu aldıklarını iddia eden CHP'li Balaban, iddia ile ilgili yetkililere çağrıda bulundu.

Binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan Manisa'nın eski müze binasının TÜGVA'ya devrilmesine de izin vermeyeceklerini belirten CHP'li Balaban açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

* Manisa'da açtığımız dava ile kentin en güzel yerinin TÜGVA'ya devredilmesinin önüne geçtik. Kulağımıza bir duyum daha geldi. Manisa'nın eski müzesi yeni yerine taşınmaya başladı. Mevcut eski müzenin bulunduğu bina tarihi bir bina. İddialara göre taşınan eski müzenin binasının da TÜGVA'ya devredileceği söyleniyor. Bu konuda hakkında da bir kez daha uyarıyoruz. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin.

* Nasıl büyükşehir belediyesine karşı mücadele verdiysek, eski müzenin yeri içinde mücadelemizi vermeye hazırız. Bu seferki mücadelemiz çok geniş katılımlarla olur. Böyle tarihi yerin böyle vakıflara yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. Herkes kendisine artık çeki düzen versin. Kentimizde TÜGVA'ya yapılmak istenilen bir kıyağın önüne geçtik, ikinci bir kıyağın daha yapılmasına asla müsaade etmeyiz.

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