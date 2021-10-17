TÜGVA yetkilisi: ‘İslam’a yapılan operasyon’

TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel, vakıfla ilgili iddiaların "İslam'a yapılan operasyon" olduğunu öne sürdü. İddiaları gündeme getirenleri hedef alan Yüksel, “Bakın açıklama yapanlar dinle imanla her zaman problemi olan kişi ya da gruplar!” ifadelerini kullandı. Yüksel tepkilerin ardından bir süre sonra paylaşımını sildi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA'ya dair ortaya atılan ‘kadro atama belgeleri' sonrası vakfın yetkili isimlerinden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

“AÇIKLAMA YAPANLAR DİNLE İMANLA PROBLEMİ OLAN KİŞİ YA DA GRUPLAR”

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vakıfla ilgili iddiaların “İslam'a karşı operasyon” olduğunu öne sürdü. Yüksel paylaşımında, “TÜGVA'ya karşı yapılan bu algı operasyonları aslında İslam'a yapılan bir operasyondur. Bakın açıklama yapanlar dinle imanla her zaman problemi olan kişi ya da gruplar! Bunu bugün çekirdek çitleyerek izleyenler yarın vicdanında kapanmayacak bir boşluk açacaktır.” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Yüksel, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

ŞUBELER İDDİALARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Öte yandan vakfın Türkiye'nin çeşitli illerindeki şubeleri ve aralarında AKP'li isimlerin de yer aldığı gruplar sabah namazının ardından cami çıkışlarında basın açıklaması gerçekleştirdi.