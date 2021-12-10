Tunç Soyer’den hava durumu uyarısı: Teyakkuzdayız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İzmir için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yağış için teyakkuzda olduklarını belirterek, "Öngörülen yağışların neden olabileceği muhtemel risklere karşı 400 araç ve 1038 personelimizi 100'e yakın kritik noktaya konuşlandırdık" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İzmir için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunarak, “Sağanak ve gök gürültülü yağışların, kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklaması yaptı.

“TEYAKKUZDAYIZ”

Meteoroloji’nin açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sağanak yağış için teyakkuzda olduklarını belirtti.

Soyer, sosyal medya hesabından “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kentimiz için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısı sonrası, öngörülen yağışların neden olabileceği muhtemel risklere karşı 400 araç ve 1038 personelimizi 100’e yakın kritik noktaya konuşlandırdık. Teyakkuzdayız” paylaşımında bulundu.

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