Tunceli’de 1 aylık kısıtlama kararı

Tunceli'de, corona virüsü tedbirleri kapsamında kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle izne bağlandı.

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Tunceli Valiliği’nce, corona virüsü salgını ve yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 15 Ağustos- 14 Eylülde yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklerin izne tabi tutulacağı belirtildi.

CORONADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 Ağustos 2021 Cumartesi gününün corona virüsü tablosuna göre son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 19 bin 949 oldu. Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız” dedi.

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