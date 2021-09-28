Tunceli’de kız öğrencilerin yurttan çıkartılmasına tepki

Tunceli'de barınma sorunu yaşayan ve merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda geçici olarak kalan 4 kız öğrencinin asıl kayıt olan öğrencilerin geldiği gerekçesiyle dün akşam saatlerinde yurttan çıkarılmasını yurttaki öğrenciler protesto etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Alınan bilgiye göre, Tunceli'de barınma sorunu yaşayan ve merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda geçici olarak kalan 4 kız öğrenci dün akşam saat 21.00 sıralarında yurttan çıkarıldı.

Öğrenci arkadaşlarının yurttan çıkartılmasına tepki gösteren yüzlerce öğrenci ise durumu protesto etti. Öğrenciler, “Susma sustukça sıra sana gelecek, barınma hakkımız söke söke alırız” şeklinde sloganlar attı.

ÖĞRENCİLER VALİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Bir süre sonra kız öğrencilerin eylem yaptığı yurdun önüne gelerek öğrencilerle konuşmak isteyen Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'a öğrenciler “bizler para bankası değiliz sizler tüccar değilsiniz” diyerek tepki gösterdi.

ERKEK ÖĞRENCİLER DE DESTEK VERDİ

Kız öğrencilerin arkadaşları için yaptıkları eyleme KYK erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler de destek verdi. Protestolar saat 03.00’e kadar devam etti.