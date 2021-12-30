Tunuslu kadın, otel odasında eli ve ağzı bantlanıp, boğularak öldürüldü

İstanbul’da otel odasında elleri ve ayakları bağlanmış, ağzı bantlanmış olarak ölü halde bulunan Tunuslu Mariyam Aloui E.G. (31) cinayetiyle ilgili 27 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, “Birkaç ay önce tanıştık, bir sürü hediye aldım. Beni reddettiği için öldürdüm” dediği iddia edildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan cinayetin ardından sert tepki geldi.

Habip ATAM

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Olay; Şişli Ergenekon Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Tunuslu Mariyam Aloui E.G., 3 arkadaşıyla Şişli'de bir evde kalıyordu. Mariyam 28 Aralık akşamı erkek arkadaşının oda kiraladığı bir otele gitti. Eve dönmeyince arkadaşları endişeye kapıldı.

ELLERİ BAĞLI, AĞZI BANTLANMIŞ HALDE BULUNDU

Ev arkadaşı 3 kadın Mariyam Aloui E.G.'nin kaldığı otele giderek 31 yaşındaki kadının odasına çıktı. İçeriye girdiklerinde ise Tunuslu kadının, elleri ve ayakları bağlı, ağzı bantlanmış halde hareketsiz yattığını gördüler.

Durum hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Mariyam Aloui E.G. isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

KAMERALARDAN TESPİT YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri çalışma başlattı. Ürdünlü kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Odayı Asaf’ın bir günlük olarak tutulduğu belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Mohammad Omar Al Araf'nın saat 19.58'de alkol alarak odaya girdiğini belirledi.

Suriye uyruklu Mohammad Omar Al Araf'ın odaya girmesinden 2 saat 21 dakika sonra Mariyam Aloui E.G.'nin odaya geldiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

İkilinin odada beraber kaldıktan sonra M.O.A.A.'nın, 23.30 sıralarında otelden ayrıldığı kameralara yansıdı. Asaf’ın otelden ayrılmasının ardından içeriye kimsenin girmediği öğrenildi. Bunun üzerine polis cinayet şüphelisi Mohammad Omar Al Araf’ı yakalamak için harekete geçti. Şüpheli Üsküdar'da gözaltına alındı.

‘İNTERNETTEN TANIŞTIK, HEDİYELER ALDIM'

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde, “Birkaç ay önce sosyal medyadan tanıştık. Ona telefon ve bazı şeyler aldım. Masraf yaptım. Benden istediklerini aldım. Ama beni reddetti.” dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi.

“KADINLAR KENDİ HAYATLARIYLA İLGİLİ KARAR VERİRKEN ÖLDÜRÜLÜYOR”

Cinayetin ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul’da ayrılmak istediği Mohammed O.E.A tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra boğularak öldürüldü. Kadınlar kendi hayatlarıyla ilgili karar verirken öldürülüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, özgürce yaşayacağız” denildi.