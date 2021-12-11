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TÜRGEV’e niyet börekçiye kısmet

AKP’li Esenler Belediyesi’ne ait olan ve TÜRGEV’e 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilen kamu binasının giriş katı börekçiye kiraya verildi

Özlem GÜVEMLİ
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TÜRGEV’e niyet börekçiye kısmet

Esenler Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz şubat ayı oturumlarında; belediye ait 750 metrekarelik parsel üzerinde bulunan 5 katlı ve toplam 5 bin 250 metrekare kullanım alanına sahip bina, vakfın talebi üzerine öğrencilerin eğitim-öğretim, barınma, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere TÜRGEV’e 25 yıllığına tahsis edildi.

Tahsis kararı CHP ve İYİ Parti’nin ret oyuna karşılık, AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

“AYLIK 50 BİN LİRA KİRA”

TÜRGEV'e yurt olarak kullanılmak üzere tahsis edilen binanın giriş katının börekçiye kiralandığı ortaya çıktı.

Konuyu Esenler Belediye Meclisi'nin aralık ayı oturumlarında söz alarak gündeme taşıyan CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin “Bu kararın ardından gördük ki taşınmazın zemin katında Sarıyer Börekçisi var. Üstelik bu börekçi aylık 50 bin TL kira bedeli ödeniyor. Oysa belediyenin bu binası,  öğrencilerin  eğitim, barınma, sosyal ve kültürel  hizmetlerden faydalanmak amacıyla  bedelsiz olarak verilmişti. Bu amaçlar ile börekçi arasında bir ilişki bulamadım. Bir açıklama bekliyorum” dedi.

“KÜTÜPHANE AÇMAK AKLINIZA GELMEDİ Mİ?

Şahin, “Öğrencilere yurt sağlayacağız diye çıktığınız yolda  çıka çıka  karşımıza Sarıyer Börekçisi çıktı. Börekçi yerine kütüphane açmak ya da sosyal ve kültürel bir  mekan  oluşturmak aklınıza gelmedi mi? Eğitimden uzak, çıkarcı bir anlayış  gözler önündedir. Bu durumu kamuoyunun  vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.

BELEDİYE BİRİMLERİ KİRADA

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili de olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun TÜRGEV ve diğer vakıfları kastederek yaptığı “çatlasanız da, patlasanız da bu vakıflara destek vermeye devam edeceğiz” açıklamasını hatırlatan Şahin, Esenler Belediyesine ait mülkler TÜRGEV'e bedelsiz  tahsis  edilirken belediye bünyesindeki  müdürlüklerin barınması için kiralanan  yerlere  yıllık 6 milyon  kira ödendiğine dikkat çekti.

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