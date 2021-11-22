Türk büyükelçiliği ‘önemli duyuru’ başlığıyla çağrı yaptı: Ülkeden ayrılın
Etiyopya’da her geçen gün büyüyen çatışmalar nedeniyle Türkiye’nin Adis Ababa Büyükelçiliği, ülkede bulunan Türk vatandaşları için ülkeden ayrılma çağrısında bulundu.
Etiyopya'da yaşanan çatışmalar sonrası Türkiye'nin Adis Ababa Büyükelçiliği’nden açıklama geldi. Büyükelçilik, ülkede bulunan Türk vatandaşları için ülkeden ayrılma tavsiyesinde bulundu. Sosyal medya hesabından “Önemli Duyuru” başlığıyla yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi;
“Etiyopya’nın güvenlik durumundaki hızlı gelişmeler karşısında, ülkede bulunan vatandaşlarımızın tarifeli uçaklarla Etiyopya’dan ayrılmaları tavsiye edilir.”