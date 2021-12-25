Türk Şeker’i sattılar iflasa sürüklediler

2018’de en değerli fabrikaları satılan Türk Şeker üç yıl sonra iflas noktasına geldi. Zararı 4.6 milyar TL oldu. Sayıştay, “Böyle faaliyete devam edemez” tespiti yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Şeker'in 2018'de en değerli fabrikaları satıldı. Üç yıl sonra da iflas noktasına geldi. 2023'e kadar özelleştirme kapsamında olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin (Türk Şeker) birikmiş zararı 4,6 milyar TL'ye ulaştı.

Öz kaynaklar da azaldı ve 2020 yılı sonu itibarıyla öz kaynak miktarı, eksi 1,1 milyar TL oldu. Sayıştay, “Normal şartlarda, bu şekildeki bir şirketin ticari hayatta faaliyetine devam edebilmesi mümkün değil” dedi.

2018'de büyük tepkilere rağmen kıymetli arazilere sahip Bor, Çorum, Kırşehir, Erzincan, Erzurum, Turhal, Afyon, Alpullu, Elbistan, Muş, Yozgat, Ilgın ve Burdur şeker fabrikaları satılmıştı.

KÜTAHYA UYARISI

Sayıştay tarafından TBMM'ye sunulan raporda, şeker fabrikalarının 2018'de 1 milyar 354 milyon, 2019'da 969 milyon, 2020'de ise 970 milyon TL zarar ettiği açıklandı. Şeker fabrikaları 2020 yılında bankalar ve Özelleştirme Fonundan, 6,4 milyar TL de ticari kredi kullandı. 4,8 milyar TL kredi anapara geri ödemesi yaptı. 2020 yılı sonunda borç tutarı 4.6 milyar TL'ye ulaştı.

Türk Şeker'e ait Kütahya Şeker Fabrikası'nda bulunan 420 milyar TL kayıtlı değeri olan hisse de, Özelleştirme Yüksek Kurulu'na devredildi. Sayıştay “Tescil işleminin iptali konusunda yürümekte olan yargı süreci takip edilmeli” dedi. Halen Türk Şeker'in elinde 15 şeker, 1 alkol 1 şeker enstitüsü bulunuyor.