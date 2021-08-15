Haberler - Gündem

Türkeli açıklarında bir kadın cesedi bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir kadın cesedine rastlandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Türkeli açıklarında bir kadın cesedi bulundu

Türkeli ilçesinin 10 mil açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemide ekipler tarafından fark edilen ceset, Türkeli Limanına getirildi.
Limandan ekipler tarafından Türkeli Devlet Hastanesine getirilmesinin ardından ceset morga kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin tespiti için Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde selden kayıp olarak bildirilen şahısların fotoğrafları istendi.   (İHA)

Sel bölgesinden acı haberler geliyor... Ölü sayısı artıyor İlginizi Çekebilir Sel bölgesinden acı haberler geliyor... Ölü sayısı artıyor
Bartın Haber haberler Kadın Kastamonu Sinop