Türkeş’in oğlu kabir ziyaretine alınmadı

MHP’nin efsanevi Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle oğlu AKP eski Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş ve bir arkadaşı Ankara’nın Beştepe semtinde bulunan Türkeş’in anıt mezarına geldi.

Ancak Kutalmış Türkeş’in kabir ziyaretine oradaki bazı kişiler izin vermedi. Süren uzun tartışmalar ve orda bulunan kişilerin yaptığı telefon görüşmeleri sonrası Türkeş babasını kabrini ziyaret edebildi.

“BÖYLE BİR REZALET OLMAZ”

Kabir ziyareti için bir arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan Ankara’ya geldiğini ifade eden Türkeş yaşadıklarını SÖZCÜ’ye şöyle anlattı:

* Otomobille geldiğimizde kapıyı tutup, beni tanımalarına rağmen içeri almadılar. Kendimi ısrarla tanıtmama babamın kabrini ziyaret edeceğimi söylememe rağmen almamak için direndiler. Ben de girmek için direndim.

* Bu arada onlar telefon görüşmeleri yaptı. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir mücadele sonrasında babamın kabarine yaklaşabildim.

* Böyle bir rezalet olmaz. Ben değil kim olurda olsun babamın kabrini ziyaret edebilir orası kimsenin tapulu malı değil.

* Çiftlik karakoluna gidip beni içeri almamak için direnen iki kişi hakkında şikayetçi oldum. Benzer bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum.