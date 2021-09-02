Türkiye 18 ülke arasında ölüm oranlarında lider

Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi yazılımcı Güçlü Yaman, Twitter’den yaptığı paylaşımda iki istatistik görseli kullandı, Türkiye’nin ölüm ve aşılanma oranlarına dikkat çekti.

Latif SANSÜR

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Fazladan ölüm oranları ve pandemiyle ilgili verilere dayanarak oluşturduğu görsel ve istatistikleriyle tanınan TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, bir kez daha aşılama ve ölüm oranlarına dikkat çekti.

Yaman iki görselle yaptığı paylaşımda, “Tam aşılanma oranı yüzde 20’den fazla olan 16 Avrupa ülkesi, ABD ve İsrail’den oluşan ülkeler arasında Türkiye resmi verilere göre Covid-19 vakaları içinde en yüksek ölüm oranına sahip ülke. Aşılama oranında ise 14. Sırada” ifadelerini kullandı.