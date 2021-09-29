Türkiye Berberler Federasyonu Başkanı Karakaş: Can suyu kredisi istiyoruz

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 410 üyesi ile hizmet veren Berberler ve Kuaförler Odası üyelerini ziyaret eden Federasyon Genel Başkanı Bayram Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin sıkıntılarına çözüm için can suyu kredisi desteği beklediklerini ifade etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası’nı ziyaret etti.

“ACİLEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Nazilli'deki çalışmalardan ve sorunlardan söz eden Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, “İlçede hizmet veren oda üyelerimiz pandemi süresince yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen hizmet verme yönünde gereken ne varsa yapmıştır. Ancak maddi ve manevi yıpranan üyelerimiz kredilerini ve borçlarını da ödeyemez duruma gelmiştir. Acilen tüm üyelerimize destek beklemekteyiz. Ayrıca pandemi ile mücadelede büyük önem arz eden aşıya karşı duyarlı olmamız gerekmektedir. Bu nedenle tüm üyelerimizin aşılarının tam olması ve hijyen konularında da azami özen gösterilmesi konularında üyelerimiz gerekeni yapmıştır” dedi.

“ESNAFIMIZIN RAHATLAMASINI İSTİYORUZ”

Ziyarette konuşan Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş ise şunları söyledi:

“Federasyonumuza bağlı 122 oda başkanımızın herbirine sağlık bakanlığımızın müfredatına bağlı olarak maske, mesafe, hijyen ve aşılanma konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz görevimizi yaparsak sonrasında mutlu oluruz.

Biz aşılıyız ve tüm çalışanlarımızla birlikte bizlerden hizmet alan tüm üyelerimizi aşı kampanyasına davet ediyoruz. Pandemi süresince kapalı kalan üyelerimiz o sıkıntılı günleri aştı. Ancak yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle maddi desteğe ihtiyacı doğdu. Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz ve can suyu kredisi ile esnafımızı rahatlatmasını istiyoruz.” İHA