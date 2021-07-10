Türkiye çok gergin dil mutlaka değişmeli

Ipsos, pandemi sonrası dünyada artan sosyal tansiyonun fotoğrafını çeken bir araştırmaya imza attı. Tüm dünyadan 28 ülke arasında yapılan araştırma, Türkiye'de kadın erkek arasında, muhafazakarlar ile değişim yanlıları arasında, zengin ve fakir arasında, üniversite mezunu olup olmayanlar arasında gibi pek çok farklı alanda global ortalamanın çok üzerinde gerilim olduğunu ortaya koydu. Farklı partiyi destekleyenler arasında sosyal gerilim olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 85 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti. Tek bir alanda ortalamanın altındayız:

Farklı etnik gruplar arasında tansiyon olduğunu düşünenlerin oranı global ortalamanın gerisinde. Ancak araştırmanın belki de en ilginç bulgusu, son sayfasında. 28 ülkeden katılımcılara, “Sizce insanlar mı çok alıngan yoksa daha hassas bir dil mi kullanılmalı” diye soruldu. Burada Türkiye 1. sırada; yüzde 76 ile insanları ‘dilimiz daha hassas olmalı ki bu tansiyon azalsın' diyen ülkeyiz.

AYNI GEMİDE DEĞİLİZ

Global araştırma, “hepimiz aynı gemideyiz” söylemlerinin hemen her ülkede manşetleri süslediği pandemi dönemi sonrası, halkın sosyal yapıya bakışını netleştirebilmek yolunda 2021 Haziran'ında, 23 bin 4 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi. Katılımcılara “Ülkenizin ‘kültür savaşları' ile bir bölünme yaşadığını düşünüyor musunuz” diye soruldu.

28 ülkenin ortalamasında bu soruya evet diyenlerin oranı %28. Türkiye %45 evet ile ilk sıralarda. Yani Türkiye'de neredeyse iki kişiden biri kültürel farklılıklar nedeniyle ülkede bir ayrışma olduğunu düşünüyor. Bu kategoride birinci; %58 ile Güney Afrika.

Türkiye politik kutuplaşma ile ayrıştı

Araştırmada Türkiye'nin farklılaştığı önemli bir alan, en büyük gerilimin nerede yaşandığı konusunda. Global ortalamada en büyük gerilim yüzde 74 ile zengin-fakir arasında çıkarken, Türkiye'deki siyasi kutuplaşma sonuçlara yansımış. Türkiye'de en büyük gerilimin farklı politik partileri destekleyenler arasında olduğunu söyleyenler % 85.