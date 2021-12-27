Türkiye ile Yunanistan arasında ‘Kardak’ gerginliği

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına gelmek isteyen Yunan botu ve balıkçılarına Türk sahil güvenlik botu engel oldu. Akşam saatlerinde yaşanan gerginlikte Türk ve Yunan botları birbirlerine 10 metre kadar yaklaşarak burun buruna geldi. O anlar SÖZCÜ kameraları tarafından görüntülendi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına bugün öğle saatlerinde Kilimli (Kalimnos) Adası'ndan gelmeye çalışan bir Yunan sahil güvenlik botu ve balıkçı kayıkları bölgede devriye gezen Türk sahil güvenlik botu engel oldu.

Balıkçılara ve Yunanistan sahil güvenliğine yapılan uyarılarla Kardak kayalıklarına yaklaşılmaması istendi.

ZAMAN ZAMAN BİRBİRLERİNE 10 METRE KADAR YAKLAŞTILAR

Saat 15.00 ile 16.00 sıralarında yaşanan gerginlikte Yunanistan'a ait balıkçı kayıkları Türk sahil güvenliğe 20 metre kadar yaklaşırken, iki ülkeni botları da zaman zaman 10 metre mesafede burun buruna gelerek beklediler.

Yaşanan gerginlik Yunan balıkçıların akşam saatlerinde geldikleri Kilimli (Kalimson) Adası'na dönmesi ile sona erdi.

ADAYA YUNAN BAYRAĞI ÇİZDİLER

Kardak Kayalıkları'na yaklaşık 1 mil uzaklıktaki askeri birlik, gözetleme kulesi ve radar sistemi ile Yunanistan askerlerinin bulunduğu Kalalimnos Adası'nın Kardak Kayalıkları'na ve Gümüşlük'e bakan tarafına yaklaşık 20×30 metre boyutlarında dev Yunanistan bayrağı çizildiği görüldü. Bayrak Gümüşlük sahillerinden rahatlıkla görülebiliyor.

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