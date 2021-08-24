Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alıyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında personel alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ile iş birliği halinde yürütmekte olduğu Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Çevre Uzmanı, Sosyal Uzman, Eğitim Koordinatörü, İzleme Uzmanı ve Hibe Uzmanı alacak.

Bireysel Danışmanlar yarı zamanlı olarak istihdam edilecek.

Adayların, 3 Eylül 2021 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

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