Türkiye, Nazlı Ilıcak’a 16 bin euro tazminat ödeyecek

AİHM "terör örgütü üyesi" yargılanan ve 3 yıl hapis yatan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın emniyet ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Türkiye Ilıcak'a 16 bin euro tazminat ödeyecek.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Nazlı Ilıcak tarafından 19 Aralık 2016 tarihinde açılan davayla ilgili kararını bugün Strasbourg’da açıkladı.

Mahkeme, Ilıcak’ın terör örgütü üyesi olduğuna veya hükümeti devirmeye çalıştığına dair hiçbir somut kanıt bulunmadığı sonucuna vardı.

Deutche Welle’den Starsburg muhabiri Kayhan Karaca’nın haberine göre AİHM’nin gerekçeli kararında, “Hükümetin, Ilıcak’ın bazı medya organlarındaki gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden mesajları aracılığıyla darbe girişiminin olası faillerinin kimliklerini sorgulamasını bir terör örgütü ile ilişkilendirmeye dayalı mantık kabul edilemez” görüşüne yer verildi. Bu tespitten yola çıkan AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) emniyet ve güvenlik hakkıyla ilgili 5’inci maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

GAZETECİLİK FAALİYETLERİNE DAYALI

AİHM, Ilıcak’ın gözaltına alınması, hakkında geçici tutukluluk ve yargılanışının gazetecilik faaliyetlerine dayalı olmasını da AİHS’nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine aykırı buldu.

Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü ve çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu AİHM önündeki davaya Ilıcak’ın yanında müdahil olmuştu.

AİHM kararı gereği Ankara Ilıcak’a 16 bin euro manevi tazminat ödeyecek.

3 YIL HAPİS YATTI

Nazlı Ilıcak darbe girişiminin ertesinde, 26 Temmuz 2016 tarihinde, “hükümeti devirmek, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası” şüphesi temelinde Bodrum’da yakalanmıştı. İstanbul’da çıkarıldığı mahkeme tarafından 22 Eylül 2016 tarihinde hakkında geçici tutukluluk kararı verilen Ilıcak’ın bu kararlara mahkemeler önünde yaptığı itirazlar reddedilmişti.

Ilıcak bu sonuç üzerine “emniyet ve ifade özgürlüklerinin ihlali” temelinde 14 Kasım 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. Ilıcak hakkındaki geçici tutukluluk kararı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 4 Kasım 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Ilıcak hakkındaki yargı süreci hâlen devam ediyor.

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