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Türkiye sınırında 462.5 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462.5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

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Türkiye sınırında 462.5 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapın Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462.5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum.”

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