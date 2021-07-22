Türkiye Taliban’a terstir birbiriyle asla örtüşmez!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok” sözleri tepkileri de beraberinde getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduğunu hatırlatan emekli müftü ve CHP eski milletvekili Gani Aşık, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini Türkiye sanarak böyle bir ifade kullanabilmiş ise Türkiye Erdoğan değildir ve ondan çok ama çok büyüktür” dedi.

Türk halkının da tarikatların ağına düşen ve vicdanını satanlar dışında çok büyük çoğunluğunun çağcıl, modern ve Atatürk'ün yolunda olduğunu belirten Aşık, şunları söyledi: “Sayın Erdoğan'ın sözlerinin tersine Türkiye, Taliban'a tamamen terstir. Çünkü Taliban ABD ile yaptığı görüşmelerde ‘Vatandaşların İslamiyet temelleri doğrultusunda ve Afgan gelenekleri ışığında hak ve hukuk güvence altında olacaktır'. Taliban'ın kastettiği ‘İslami temeller' Selefi, Emevi ve İhvan Müslümanlığıdır. Afgan İslam Emirliği'nin din anlayışı ile Anadolu Türkleri'nin din anlayışı birbiri ile asla örtüşmez.”