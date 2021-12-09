Türkiye, yolsuzluk algısı sıralamasında gri listede

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele günü kapsamında yaptığı açıklama, Türkiye'nin 'Yolsuzluk Algısı Sıralaması’nda 180 ülke arasında 86. sıraya gerilediğini belirterek, "Türkiye, OECD’nin, yolsuzluk, rüşvet ve kara para transferinde alınan tavsiye kararlarına uymadığı için gri listeye alındı" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele günü kapsamında bir açıklama yaptı.

AKP'nin 20 yıllık iktidarında Türkiye’nin; saydamlık, iyi yönetim ve özgürlük endekslerinde büyük gerileme yaşadığını belirten Açıkel, yolsuzluk konusunda da Cumhuriyet tarihinin en kötü döneminin yaşandığını söyledi. Açıkel, Yolsuzluk Algısı Sıralaması'nda Türkiye'nin 2012 yılından bu yana 9 puan kaybederek 180 ülke arasında 86. sıraya gerilediğini belirtti. Türkiye’nin Yolsuzluk Algısı Puanı’nın 100 üzerinden 40 olduğunu söyledi.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDE

Türkiye’nin; kara para aklama, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları yüzünden Gri Listeye alındığını belirten Açıkel, “OECD çatısı altında çalışan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından evrensel olarak belirlenen tavsiye kararları ve hedefleri, AKP iktidarının uygulamaktan uzak durması nedeniyle gri listeye alındı.” dedi. Açıkel, “Yolsuzluk ve kara para ile mücadeledeki isteksizlik; siyasi iktidar ve bürokrasi üzerine şüphelerin çekilmesine neden olduğu gibi, Türkiye'nin kurumları ve ekonomisine bu olumsuz tabloyu yaşatmaktadır.” ifadesinde bulundu.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE YERİNE AKLAYICI DÜZENLEMELER YAPILDI

AKP'nin 20 yıllık iktidarında yolsuzlukla etkin mücadele edilmediği gibi, tam aksine yolsuzluk ve rüşvet önünde engel olarak görülen yasalarla mücadele edildiğini savunan Fethi Açıkel, “Kamu İhale Kanunu'nun 200'e yakın kez değiştirilmesi, Sayıştay ve MASAK'ın denetim fonksiyonlarının zayıflatılması, Teftiş Kurullarının etkisizleştirilmesi, Türkiye Varlık Fonu'nun denetim dışında bırakılması” gibi hususların bu konuya örnek gösterileblieceğini belirtti.

‘YURTDIŞINA KAÇAN SBK, ZARRAB, ZİNDAŞTİ SOMUT ÖRNEKLERDİR’

Açıkel, “Reza Zarrab, Sezgin Baran Korkmaz, Naci Şerifi Zindaşti gibi kara para aklama, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve rüşvet verme gibi yasadışı faaliyetlerle anılan isimlerin; kendileri hakkında operasyon yapılacağı bilgisini önceden öğrenip yurtdışına kaçmalarının sağlanması, iktidar kadrolarının yolsuzluk, rüşvet ve kaçakçılık ile mücadele gibi bir amacının olmadığının somut bir göstergesidir.” dedi.

“SİYASİ AHLAK YASASI’NI ÇIKARACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamuoyu ile paylaştığı İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni hatırlatan Açıkel, CHP iktidarında “Siyasi Ahlak Yasası” çıkarılacağını belirterek şunları söyledi; “Siyasi Ahlak Yasası ile siyaset kirlilikten arındırılacak, vatandaşla siyasetçi arasındaki güven yeniden inşa edilecektir. Bu düzenlemelerle birlikte, Türkiye'yi hak etmediği yolsuzluk sarmalından kurtaracağız. Devletin bürokrasisini, siyaseti ve medyayı zehirleyen kara para, yolsuzluk ve rüşvet ile etkin bir şekilde mücadele edeceğiz.”