Türkiye’den 3 müze Avrupa finalinde

Avrupa Konseyi himayesindeki ‘European Museum Forum’ tarafından düzenlenen ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022’ için Türkiye’denTunceli Müzesi, Van Müzesi ve Göbeklitepe Örenyeri finale kaldı.

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Avrupa Konseyine bağlı ‘European Museum Forum' tarafından düzenlenen ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022' için Türkiye'den 3 müze finale kaldı. Buna göre; Tunceli, Van Müzeleri ile Göbeklitepe Örenyeri, Avrupa genelinde 60 müze ile finalde yarışacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş, müzeler için gelecek yıl 4-7 Mayıs'ta Estonya'da düzenlenecek törende sunum yapacaklarını açıkladı. Gönültaş, “Mayıs'ta karar verilecek. ‘Yılın Müzesi Ödülü' ayrıca 8 branşta daha alt kategorilerde ödüller veriliyor” dedi. Türkiye'den daha önce ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü 1977'de Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2014 yılında ise Masumiyet Müzesi kazanmıştı.