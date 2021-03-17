Türkiye’yi sildiler

ABD ve NATO liderliğinde Avrupa'nın en büyük tatbikatlarından biri bu ay başlıyor. Defender-Europe 21 adlı tatbikata ABD dışında 26 üke katılıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. Kara, deniz ve hava birliklerinin yapacağı eğitimler haziran ayına kadar sürecek. ABD ordusunun Avrupa-Afrika Komutanlığı'nın internet sitesinde tatbikatla ilgili olarak yayınlanan posterde ise büyük bir skandala imza atıldı.Tatbikatın yapılacağı bölgelerin işaretlendiği Avrupa haritasında, Türkiye'nin silinmiş olması dikkat çekti. Türkiye'nin bulunduğu alan tamamen boş bırakıldı. Aynı şekilde haritada Rusya'nın da silinmiş olması göze çarptı.

SINIRA YIĞINAK YAPMIŞTI

Defender-Europe 21 Tatbikatı daha önce de ABD ile Türkiye arasında gerilime yol açmıştı. ABD, tatbikata katılacak yüzlerce askeri aracı Türkiye sınırından sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki üsse yığmıştı. Türkiye sınırına çok yakın bir noktaya yapılan bu yığınak rahatsızlık yaratmıştı. ABD'nin bu savaş malzemelerinden bazılarını Yunanistan'a hibe edeceği de öne sürülmüştü.