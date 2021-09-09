Türkşeker Tarım A.Ş. arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu satış ihalesi düzenliyor
Türkşeker Tarım A.Ş. tarafından 10 Eylül 2021 tarihinde saat 16:30'da arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu satışı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkşeker Tarım ve Gıda Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü Mali İşler Departmanına elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.
Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 10.09.2021- 16:30 tarihinde açık artırma usulü Arpa Tohumu ve Ekmeklik Buğday Tohumu satışı yapılacaktır.