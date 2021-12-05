Üç çocuk çaldıkları otomobille Ordu’dan İstanbul’a gitti

Ordu'da bir hafta önce galeriden otomobil çalan ve İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), yaşadıkları kente geri götürüldü.

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Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı’ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun’un oto galerisinde meydana geldi. S.Ö., A.Y. ve E.K., oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi.

GERİ GELİP BİR OTOMOBİL DAHA ÇALDILAR

Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alan çocuklar uzaklaştı.

Galeri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğu İstanbul’da bir adreste yakaladı. Otomobil ise park halinde bulundu.

S.Ö., A.Y. ve E.K., İstanbul’daki işlemlerinin ardından özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Karayolu ile Ordu’ya getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.