Üç kez eve gelen aşı ekibini reddetti, Covid’den öldü

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı corona virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesinde tek aşısız birey olduğu öğrenilen genç kız, sevenlerini yasa boğdu.

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Corona virüsü vakaları artış gösteren Samsun'da bir üzücü haber Bafra'dan geldi. Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede corona virüsüne yakalandığı öğrenilen genç kız durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

ANNE VE BABASI OLDU

Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran'ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Covid-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının korona virüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.