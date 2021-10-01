Üç yılda 148 bin kadın KADES’e ihbarda bulundu

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) Haziran 2021'e kadar 2 milyon 334 bin 738 telefonuna indirdi. Üç yılda 148 bin kadın ise KADES'e ihbarda bulundu.

Mehmet SERBES

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) kullanarak yardım isteyen kadınlarla ilgili istatistiki verilenin açıklanması için İçişleri Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Gürer'in önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen (KADES) “Kadın Acil Destek Uygulaması”nı 14.06.2021 tarihi itibari ile indiren kişi sayısı 2 milyon 334 bin 738 olarak açıkladı. Soylu, 148 bin 636 kadın da KADES aracılığıyla ihbarda bulunduğunu belirterek, “Ayrıca; kasten öldürme ve taksirle öldürme suçu kapsamında uygulanacak olan yaptırımlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinde düzenlenmiş olup meydana gelen olaylara ilişkin soruşturmalar, adli süreç içerisinde yürütülmektedir” açıklamasında bulundu.

UYGULAMA 24 SAAT AKTİF

Kolluk kuvvetlerince; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Bakan Soylu, bahse konu kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; 81 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Polis Merkezi Amirliklerinde, 24 saat esasına göre görevlendirilen personel tarafından hizmetler yürütüldüğünü kaydetti.

TEK TUŞLA ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNE ULAŞILABİLİNİYOR

Bakan Soylu, Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, Google Play ve Apple Store mağazalarından indirebileceği (KADES) “Kadın Acil Destek Uygulaması” ile aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru oldukları acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi, 156 Jandarma İmdat Hattı veya 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmasını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği uygulamanın hayata geçirildiğini anımsattı.