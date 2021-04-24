Uğur Dündar: Biden 4T hedefine yeşil ışık yaktı

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullandı. Joe Biden’ın açıklamasını değerlendiren SÖZCÜ gazetesinin usta yazarı Uğur Dündar, “Biden’ın ‘soykırım’ sözcüğünü kullanması Ermeni diasporasının ‘4T’ hedefine yeşil ışık yakmak anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
“Peki nedir ‘4T’?” diyen Dündar, şunları belirtti:
* 1-Tanıtma, 2-Tanınma, 3-(Türkiye’den) Tazminat, 4-Toprak Talebi.
* Maalesef Şükrü Elekdağ gibi değerli yurtsever diplomatların büyük emeklerine yazık oldu.
* Biden’ın ‘soykırım’ demesi kapkara bir iftira olarak tarihe geçmiştir. Asla kabul edilemez!..