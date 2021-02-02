Uğur Dündar, Melih Bulu’nun açıklamasını değerlendirdi: Korkarım sondan 100 olmasın

SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar, İsmail Saymaz, gazeteciler Barış Yarkadaş, Yönetim Uzmanı Elfin Tataroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek’in katıldığı ve KRT TV’de gazeteci Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman programı bu akşam gerçekleşti.

“MELİH BULU İSTİFA ETMEYECEK”

Programda Barış Yarkadaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun açıklamasını paylaştı. Yarkadaş, Bulu’nun açıklamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Melih Bulu, Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısına şu cevabı veriyor. Melih Bulu diyor ki ‘Ben bir bürokratım. Beni buraya cumhurbaşkanı atadı. Görevim burayı ilk 100’e sokmak. Çalışıyorum ve istifa etmeyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu, benim istifamı istiyor. Kendisi de daha önce bürokrat olarak farklı görevlere atandı. Onun atanmasına itiraz edenler de vardı. Sayın Kılıçdaroğlu o zaman neden istifa etmedi? Kendisi de eleştiriler karşısında istifa etseydi’.

* Bulu, ‘Öğrenciler kapıya kadar gelip beni rehin alabilirlerdi’ diyor.

DÜNDAR: KORKARIM SONDAN 100 OLMASIN

* Öncelikle Barış Yarkadaş’ı ve İsmail Saymaz’ı kutlamak istiyorum. Çünkü çok başarılı bir gazetecilik yaptılar ve Rektör Melih Bulu’nun en yakınının ağzından açıklamalarını topluma yansıttılar.

* Sayın rektörün açıklamaları eğer gerçekten söylediklerini yansıtıyorsa hakikaten üzücü çünkü rektör Melih bey, konuşmalarında akademisyen yönünü ve akademik başarılarını öne çıkarmak yerine bir bürokrat olarak atandığını ifade etmiş ve böylece Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik camiasının kendisine neden sırtlarını döndüğünü de izah etmiş duruma düşmüş.

* Ayrıca kendisinin sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bürokrat olarak atanmasını karşılaştırması ve sayın Kılıçdaroğlu’na da atandığında karşı çıkanlar vardı demesi gerçekten bizi gülümsetti.

* Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak yaptığı siyaset nedeniyle eleştirilebilir ama sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrat olarak geçmişini ben İşte Hayatınız programını hazırladığım yıllarda TRT’de didik didik araştırdım ve devletin ‘krem dö la krem’ olarak tabir edilen bürokrat kesiminden yükseldiğini, hak ederek, liyakatla bazı konumlara geldiğini çok iyi biliyorum.

* Sayın Bulu’nun açıklamalarından ve iddialı çıkışından ‘Ben bu üniversiteyi ilk 100’e sokacağım’ şeklindeki çıkışından sonra yaptığı açıklamaları hakikaten bir 100’e Boğaziçi Üniversitesi’ni intikal ettirir ama korkarım bu sondan 100 olmasın.