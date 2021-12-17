Uğur Dündar: Saray’dan çıkın

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, "Tasarrufun önce önderlerden, liderlerden başlaması gerekir. Onların örnek olması gerekir. Bize porsiyonlarımızı küçültmemiz tavsiye ediliyor. Önce o porsiyonların Saray'da küçülmesi gerekir. Saray'dan çıkın, Çankaya neyinize yetmiyor ki? Cumhurbaşkanlığı'nın simge binasıdır orası. Niçin orada oturulmasın?" dedi.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu ve Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Demokrasi Arenası'nın bu haftaki konukları emekli Amiral Türker Ertürk, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, komedyen Kaan Sekban oldu.

“TÜRKİYE HEMEN HER KONUDA İFLAS ETMİŞ DURUMDA”

Türker Ertürk, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetleyerek, “Bugün Türkiye hemen her konuda iflas etmiş durumda. Buhran diyorlar ama doğru değil. Ekonomi iflas etmiş durumda. Bir ulus devlet için ulusal parası yani Türk lirası önemlidir. Bugün Türk lirası pul olmuş durumda. Bunun sorumlusu akıllara ziyan ekonomik politikalarıyla iktidardır” dedi.

UĞUR DÜNDAR: PORSİYONLARIN ÖNCE SARAY’DA KÜÇÜLMESİ GEREKİR

Uğur Dündar ise şunları söyledi:

* Dünyanın bir numaralı süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlar, Beyaz Saray'da kiracı olarak bulunuyorlar. Ay sonunda tüm tüketimleri ve kişisel harcamaları kendilerine fatura ediliyor.

* Dünyanın süper gücündeki başkanın yaşamı böyleyken, bunca ekonomik sıkıntılar çeken bir ülkede 1100 odalı bir Saray’da halen bol keseden harcamalarla bir yönetim anlayışı sergilemek, bir defa toplumun ortak vicdanını kanatan bir durum.

* Tasarrufun önce önderlerden, liderlerden başlaması gerekir. Onların örnek olması gerekir. Bize porsiyonlarımızı küçültmemiz tavsiye ediliyor.

* Önce o porsiyonların sarayda küçülmesi gerekir. Saraydan çıkın, Çankaya neyinize yetmiyor ki? Cumhurbaşkanlığı’nın simge binasıdır orası. Niçin orada oturulmasın?

“104 AMİRALİN SORUŞTURMASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ”

104 amiralin duyurusuyla ilgili başlatılan soruşturma hakkında gelişmeyi paylaşan Türker Ertürk, iddianamenin kabul edildiğini açıklayarak, “Mahkeme bugün kabul etmiş. Kendim adına değil ülkem adına üzüldüm. Bu iddianame haline gelmişti, mahkeme bunu reddetmeliydi. Dünyanın hiçbir yerinde bu geçmezdi. Burada suç unsuru yok, siyasi bir metin. Belli ki iktidardan çekindikleri için bu şekilde kabul ettiler” dedi.

Ertürk, yaptıkları duyuruya ilişkin konuşarak “Altına attığım imza dolayısıyla gurur duyuyorum” dedi ve şöyle devam etti:

* Ülkemizin egemenliği ve güvenliği için yaşamsal derecede önemli Montrö konusunda bir duyurunun altını imzalamıştım. Bu konuda bilgi birikimimiz, deneyimimiz vardı.

* Bunları Türk halkı ile paylaşmayacaktık da ne zaman paylaşacaktık? Bu iktidar o kadar iflas etmiş durumdaki dış güçlerin piyonu olmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile beyaz sayfa açma adına Montrö konusunda göz kırpıyor.

“İKTİDAR SUÇÜSTÜ OLDU”

Amirallerin duyurusu için ‘Bunlar darbeci' suçlaması yapıldığını hatırlatan Türker Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

* Bu doğru değil. Darbe yapabilecek ne bir imkanı, ne bir kamu gücü, ne ellerinde silah vardı. Asıl sorun şuydu orada; Türkiye'de bir daha darbeler olmasın. 15 Temmuz'da yaşadığımız darbeyi sarıklı, cübbeli askerler yapmıştı. Biz de sarıklı ve cübbeli bir amiral görünce buna tepki koymak en tabi görevimizdir.

* Daha da önemlisi Montrö idi. Montrö konusundaki hassasiyete bu iktidar çok alındı. Hatta bir anlamda suçüstü oldu. Çünkü Amerika'ya söz vermişler. Amerika'ya Montrö konusunda geri adım atılabilecek izlenimi vermişler. Amiraller duyurusu bunun üstüne gelince isyan ettiler ve suçüstü yakalandılar.

DÜNDAR: İKTİDAR ERKEN SEÇİM KARARI ALSIN DOLAR 5-6 LİRA DÜŞER

Uğur Dündar, Türkiye'nin durumuna ilişkin değerlendirmesini paylaşarak, “Ben Türkiye'nin iflas ettiğini düşünmüyorum. İflas eden iktidarın politikalarıdır. Bugün iktidar bir erken seçim kararı alsın, yarın dolar 5 lira 6 lira birden düşer. Önemli olan politikalara olan güven ve istikrardır. Öngörülebilir olmaktır” dedi.

DEMOKRASİ ARENASI'NA RTÜK'TEN CEZA

Uğur Dündar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Erdoğan'ı eleştirdiği konuşması nedeniyle Demokrasi Arenası programının çok ağır bir para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Programa mesaj gönderen Engin Altay, “Diktatör” dediği için RTÜK'ten ceza verildiğini açıkladı.

“BİR GÜN İFTİRANIN HEDEFİ HALİNE GELİRSENİZ ONU DA BİZ SAVUNURUZ”

Uğur Dündar, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile ilgili şunları söyledi:

* Her bir ceza tarihte TELE 1'e bir basın özgürlüğü madalyası olarak yazılacaktır.

* RTÜK başkanı bilsin ki seçim yapılıp gün gelip devran değiştiğinde, kendisi haksız bir saldırıya uğrar, bir iftiranın hedefi haline gelirse, onları biz savunuruz.

* Biz böyle sorumlu, yayıncılık anlayışına sahip, ilkeli yayıncılarız. Bizim bir tek hizmet ettiğimiz güç toplumun gerçekleri öğrenme hakkı. Bizi bu yoldan kimse döndüremez.

“ÇİFTE SKANDAL”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşinin bir gün öncesinden faiz kararını bilmesiyle ilgili konuşan Uğur Dündar, “Bu klasik deyimle ‘insider trading’ olmaktan öte, skandal niteliğinde bir durum. İçeriden bilgi aldığı anlaşılıyor faizin bir puan indirileceğini ifade ederek. Faizi dış güçler mi size indirin dedi? Biliyorsunuz ki dolar zıplayacak faizi indirdiğiniz zaman. 1 Aralık'tan bu güne 6 milyar dolarlık döviz satışı yapmış Merkez Bankası. Bu da ikinci bir skandal” dedi.

KAAN SEKBAN: GENÇLER UMUTSUZ

Kaan Sekban ise gençlerin durumuna dikkat çekerek, “Görünen köy kılavuz istemiyor. Ben genç arkadaşlarım için üzülüyorum. Ben ara jenerasyonum, 83 doğumluyum. Gençlerdeki umutsuzluğu, gelecek kaygısını görünce üzülüyorum. Onlar şu anda barınma problemleri ile uğraşıyorlar” görüşünü paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin 1250 liraya şehir merkezinde ev kiralanabileceği yönündeki sözlerine tepki gösteren Sekban, “1250 liraya ev nerede Allah aşkına bir söylesin? Şehir merkezinde zaten yok. Beylikdüzü'ndeki evlere de baktım orada da yok. Hangi şehir o?” dedi.

“DİZİLERDEKİ GİBİ OLDUK”

“Mizah yapmaya çalışan bir insan olarak, böyle zamanlarda gülebilmek, güldürebilmek çok zor” diyen Sekban, “Doların 4 liraya çıkmasını eleştiren bir mizah videosu yapmıştım. Dilim tutulsaydı da yapmsasaydım. Şu anda 4 lira olsa zafer sarhoşu oluruz” diye ekledi.

Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin tespitini paylaşan Sekban, “Türkiye'de orta sınıf diye bir şey kalmadı. Dizilerdeki gibi olduk. Ya konakta yaşayanlar, ya mutfakta yaşayanlar. Aradaki salon çöktü. Bence en büyük sıkıntı bu” ifadelerini kullandı.

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