Uğur Dündar’dan havalimanında otopark ücreti isyanı: Kazığınız batsın!

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın otoparkına bıraktığını araç için ödediği 2 günlük ücretin 194 lira olduğunu ifade ederek, "Bu gidişle yakında otopark ücreti, uçak bileti fiyatını geçer. Kazığınız batsın" dedi.

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, sosyal medya paylaşımında, aracını 2 gün havalimanı otoparkına bıraktığında ödediği yüksek ücretten yakındı.

Aracını İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın otoparkına bıraktığını belirten Dündar, ödediği 2 günlük ücretin 194 lira olduğunu ifade ederek, “Bu gidişle yakında otopark ücreti, uçak bileti fiyatını geçer. Kazığınız batsın” dedi.

“BU SOYGUNU DURDURMAYA 22 AY KALDI”

Dündar’ın paylaşımına yanıt veren Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, “Uğur abim vahşi kapitalizm budur. Kapitalist AKP'nin gerçek yüzü de budur. Zengini daha zengin yapma politikaları da budur. Sen yine uçmuşsun. Uçmayan insanlarımız için havaalanı soyguncusu şirketlere vergilerimizden ödeme yapan bu soygunu durdurmaya sadece 22 ay kaldı. Sabret” dedi.