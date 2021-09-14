Uğur Dündar: Bahçeli’nin açıklamasını çok isabetli ve yerinde buluyorum

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, "Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamasını da çok isabetli ve yerinde buluyorum" dedi. Dündar, "Tüm özgürlüklerin güvencesi, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’dir. Böylesine koruyucu ve kapsamlı bir şemsiyenin altında bir ve bütün, huzur içinde yaşamak varken, böyle suni tartışmalar ve ayrışma konuları yaratarak gündem oluşturmak, bence Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının giderek eriyen oylarını, özellikle kendi çekirdek tabanını korumak amacıyla girişilmiş davranışlar olarak değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

Mert ÖZ

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KRT TV'nin Şimdiki Zaman programına konuk olan SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, AKP’lilerce laikliğin tartışılması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda yaptığı açıklamasına değindi.

Dündar, “Laiklik aslında inançların, mezheplerin veya inançsızlığın güvencesi olan ve inanç özgürlüğünün bütün boyutlarıyla yaşanabileceği, güvence altına alınacağı bir anlayıştır. Bir garantidir laiklik. Türkiye'de laik veya dindar tartışması yapmak aslında Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yönelmiş son derece kötü amaçlı bir girişim olur” dedi.

“BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASINI ÇOK İSABETLİ VE YERİNDE BULUYORUM”

AKP eski Tokat Milletvekili Resul Tosun’un da dahil olduğu ‘laikliğin anayasadan kaldırılması’ talepleriyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “Bu görüşü seslendiren veya destek verenler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir” açıklamalarını değerlendiren Dündar, “Bugün sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını da bu açıdan çok isabetli ve yerinde buluyorum” ifadelerini kullandı.

“ALİ ERBAŞ CÜBBESİNİ ÇIKARIP İSTEDİĞİ TARİKATIN BAŞINA GEÇEBİLİR”

Uğur Dündar, şöyle devam etti:

* Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın son dönemde sergilediği fotoğraflara baktığımızda, aslında Adalet ve Kalkınma Partisine siyaseten hizmet amacıyla bu konumu üstlendiğini görüyoruz.

* Tabi Diyanet İşleri Başkanı siyasi bir görüşe sahip olabilir hatta siyaset de yapmak isteyebilir. Ama büyük önder Atatürk'ün kurduğu ve emaneti olan Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturduğu sürece, bunu kesinlikle yapmaması gerekir.

* Eğer siyasete soyunacaksa üzerindeki cübbeyi bırakıp, istediği bir tarikatın başına geçebilir veya Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında milletvekili adayı olabilir. Başka bir konumda siyasete devam edebilir.

* Ben Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın aslında kendi konumunu zorladığını ve üstüne vazife olmayan birtakım girişimlerde bulunduğunu, böylece toplumda suni bir gerginliğin yaratılmasına alet olduğu kanısındayım.

“SUNİ TARTIŞMALARLA İKTİDARIN ERİYEN OYLARINI KORUMA ÇABASINDALAR”

Laiklik tartışmasının bugünkü Türkiye'de hiç yerinin olmadığını düşündüğünü ifade eden Dündar, şunları söyledi:

* Bugün hiçbir yurttaşımız ibadet özgürlüğünü yerine getiremediğini söyleyemez. Hatta hiçbir yurttaşımız, inançsız olması nedeniyle laikliğin kendisine karşı bir engel teşkil ettiğini de ifade edemez.

* Dolayısıyla tüm özgürlüklerin güvencesi, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'dir. Böylesine koruyucu ve kapsamlı bir şemsiyenin altında bir ve bütün, huzur içinde yaşamak varken, böyle suni tartışmalar ve ayrışma konuları yaratarak gündem oluşturmak, bence Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının giderek eriyen oylarını, özellikle kendi çekirdek tabanını korumak amacıyla girişilmiş davranışlar olarak değerlendiriyorum. Türkiye'ye yarar sağlamayacağını ifade ediyorum.

AKP’Lİ VEKİLLERE TEPKİ GÖSTERDİ: HADLERİNE DEĞİLDİR

AKP'li milletvekillerinin kendisini hedef almasıyla ilgili de konuşan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

* Bazı Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin de bizlerin veya başka meslektaşlarımızın yaptığı konuşmaları cımbızlayarak, sanki orada, bir cephenin insanlarıymışız gibi gösterme gayretlerini de şiddetle eleştiriyorum ve kınıyorum.

* İnançlı yurttaşlarımızla hiçbir sorunumuzun olmadığı, benim yarım asırlık meslek hayatımda kanıtlanmış bir gerçektir.

* Ayrıca ben bir müftü torunu olarak inançlı bir Müslüman olduğumu ifade ediyorum. Bunun ötesinde konuşmayı gereksiz addediyorum.

* İnanç, kul ile Allah arasında olan bir konudur. Dolayısıyla bunu bir milletvekilinin ölçüp biçmesi de asla haddine değildir.

UĞUR DÜNDAR: DİLEĞİM, ANKARA’NIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BAŞARILI BAŞKANI ÖDÜLÜNÜ ALMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği ‘City Mayors Foundation' (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'nü kazanmıştı. Uğur Dündar, Mansur Yavaş’ın büyük başarısını değerlendirdi.

Dündar, Mansur Yavaş’ın başarısını şöyle yorumladı:

* Ben Sayın Yavaş'ın buna layık olduğuna yürekten inanıyorum. Hatırlarsanız belediye başkanlığının ilk dönemlerinde Ankara'nın rantını ceplerine indirmeye alışmış olan bir grupla mücadeleye girişmiş ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunan Ankara rantının bundan böyle rant ağalarının cebine değil, Ankaralıların ihtiyaçları için harcanacağını ve değerlendirileceğini söylemişti.

* Gerçekten de Mansur bey, Cumhuriyet Ankara'sına çok yakışan, belediyecilik anlayışı açısından hangi siyasi görüşte olursa olsun Ankaralılar arasında ayrım gözetmeksizin hizmetleri en uzak noktalara kadar götürme konusunda kararlı, sebatkar, cesaret sahibi, aynı zamanda engin bir hoşgörüye sahip değerli bir belediye başkanı. Benim dileğim bu ödülden sonra, kendisinin Ankara'nın gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı ödülünü de alması.

“EKREM BEYİN DE YÜKÜ GÖĞÜSLEYECEĞİNE İNANIYORUM”

Uğur Dündar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da hedefine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

* Zannediyorum ki İstanbul'da da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hedefi öyle. O da İstanbul tarihinin en başarılı belediye başkanı olmak gibi bir hedefin peşinde diye düşünüyorum.

* Karşısına çıkartılan tüm engellere ve iş yapmaması için getirilen bütün kısıtlamalara, ön almalara karşın, Ekrem beyin de o yükü göğüsleyeceğine inanıyorum.

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