CHP’li Başarır: İktidar 21/B kapsamında usulsüz ihalelere tam gaz devam ediyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, birçok bakanlığın usulsüz bir şekilde, gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü kapsamında 21/b den ihale yapmaya devam ettiğini söyledi. Başarır, "İktidar 21/B kapsamında usulsüz ihalelere tam gaz devam ediyor" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı yazılı açıklamada birçok bakanlığın gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü kapsamında 21/b den ihale yapmaya devam ettiğini söyledi.

“İktidar 21/B kapsamında usulsüz ihalelere tam gaz devam ediyor” diyen Başarır, söz konusu usulsüz ihalelerin Sayıştay raporlarında da yer aldığına dikkat çekti.

Başarır, özetle şunları söyledi:

“DANIŞTAY’IN KESİN İPTALİNE RAĞMEN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İHALESİNE ÇIKIYOR”

“Bursa Emek Şehir Hastanesi'nde Hafif Raylı Sistem Hattı ve Elektromekanik sistemler Temin Montaj ve İşletmeye Alma İşleri 21/b den ihale ediliyor. İhaleyi alan Söğüt İnşaat ve Taşyapı ortaklığı. İhaleyi 1 milyar 607 milyon TL. İhaleye davet edilmeyen bir firma şikayet ediyor ve sonucunda, Danıştay 13. Dairesi, 21/b şartlarının gerçekleşmediğini ve idarenin şartları sağlamadığını ileri sürerek ihalenin iptaline kesin olarak karar veriyor.

Danıştay’ın kesin iptaline rağmen, Bursa Emek-Şehir Hastanesi, Hafif Raylı Sistem Hattı Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri ihalesine çıkıyor. Bu kanun tanımamazlıktır. Danıştay’ın iptal ettiği ihaleyi alan Söğüt İnşaat'ın, Melih Gökçek döneminde 28 milyarlık 324 ihalenin 12 milyarlık kısmını tek başına aldığını da hatırlatmak gerek.”

“78 ARAÇ ALINMIŞ BUNUN 10 TANESİ LÜKS ARAÇ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihalelerinde yapılanların sadece bununla da sınırlı kalmadığını dile getiren Başarır, şöyle devam etti:

“21/b kapsamında yapılan Mersin – Adana Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı (YSDH) ihalesinde, Bandırma – Bursa YSDH, Bursa Şehir Hastanesi Metro Hattı, İstanbul Yeni Havalimanı Metrosu ihalelerinde ‘diğer hususlar' başlığı altında yine 21/b usulü ile 78 araç alınmış.

60 tanesi normal araçken 10 tanesi lüks araç gözükmektedir. Bunun 8 tanesi de minibüstür. Bu araçlar 2014/6425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olan yabancı menşeli araçların makam ve hizmetler dışında edinilemeyeceği ve hizmet alımı yoluyla kiralanamayacağı hükmüne açıkça aykırıdır. Sayıştay raporuna göre bu araçlar yüzde 50 yerlilik oranına tabi değildir.”

“530 ADET BİLGİSAYAR, 390 ADET TELEFON ALINANLARIN TAŞINIR KAYITLARI YOK”

“Yine söz konusu ihaleler kapsamında diğer hususlar başlığı altında 530 tane Bilgisayar, 390 tane telefon, 44 tane televizyon, 25 tane projeksiyon, 97 tane yazıcı, 10 tane cilt makinesi, 12 tane evrak imha makinesi, 12 tane kesintisiz güç kaynağı, 8 tane dijital fotoğraf makinesi alınmıştır.

Yapılan bu alımlar, sözleşmesi yapılan işin ifasından farklıdır. Çok daha önemlisi bu ofis gereçlerinin taşınır kayıtları yapılmamıştır. Bu araç ve gereçlerden kimler faydalanmıştır belirsizdir. Bu durum Sayıştay raporlarına yansımış ve Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı'nın ihlalini göstermiştir. Bu araç ve gereçlerin birilerine verildiği Sayıştay raporlarına da açıkça yansımıştır.”

“TÜM YAŞANANLAR TEK ADAM REJİMİNİN MAHSULÜ”

Yapılan bu ihale ve işlemlerin kanunlara çok açık bir şekilde aykırı olduğunu belirten Başarır, “Mevcut siyasi iktidar artık devleti yönetemez hale gelmiştir. Kanunlara uymamazlık, dağınıklık almış başını gitmiştir. Ne yazık ki tüm bu yaşananlar tek adam rejiminin mahsulüdür” şeklinde konuştu.