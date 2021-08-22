Ülke, sıfır denetimli bu sistemle dörtnala felakete koşuyor

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Ankara sokaklarında vatandaşın derdini dinledi. Başlıktaki tespiti yapıp ekledi: “İnsanlar işsizliğe, açlığa mahkum ediliyor. İktidar artık ülkeyi yönetemiyor.”

EMIN ÖZGÖNÜL

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Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ankara'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kuğulupark'ta halkın sorunlarını dinledi. Uysal, SÖZCÜ'ye “Biz Millet İttifakı'nın paydaşıyız ve böyle devam edeceğiz. Bu iktidar artık ülkeyi taşıyamıyor, yönetemiyor. İktidar değişikliği şart” açıklaması yaptı ve şunları söyledi:

SİSTEMATİK USULSÜZLÜK: Yolsuzluklar milletin ve ülkenin güvenliğini tehdit eder. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne ‘Yolsuzluk' da tehdit unsuru olarak eklenmeli. Hiçbir zaman bu kadar sistematik biçimde usulsüz kamu kaynakları ve imtiyazlar kullanılmadı. İşte Ankara'da gözümüzün önünde Ankapark örneği var, 750 milyon dolar hiç edildi. Ülke sınırsız yetki ve sıfır denetimli yeni hükümet sisteminde siyasi ve iktisadi manada dörtnala felakete koşuyor.

MİLYONLAR İŞSİZ: Demokrasi ile hukuk düzenine ihtiyaç var. Bugün milyonlar işsiz ve eve ekmek götüremez hale geldi. Pek çok kurumun bağışıklık sistemi çöktü. Covid-19 vaka sayıları manipüle edildi, milletin canı ile oynandı. Enflasyon rakamlarıyla oynandı, milletin bütçesinden çalındı. İnsanlarımız hem işsizliğe, açlığa mahkum ediliyor, hem de ekmeğiyle oynanıyor.

‘HAYAT HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZORLAŞIYOR'

Süheyla Ergingil adlı emekli bir kadın, Uysal'a, “Hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz, hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Geçim sıkıntısı had safhada” dedi. Uysal da “Umutlu olun. Bu düzen böyle devam etmeyecek” yanıtını verdi.