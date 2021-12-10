Ülkenin anasını ağlattınız, teşekkürler

Youtube kanalı Medyali TV, İstanbul Bağcılar’da halka dertlerini sordu. Yayına katılan bir genç kadın ekonomik sıkıntıyı “Millet aç, evine ekmek götüremiyor” diye anlatıp iktidara böyle sitem etti.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Sokak röportajında gündem, ülkenin yaşadığı ‘ekonomik kriz'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ekonomik kurtuluş savaşı” açıklaması da soruldu. Üniversite mezunu olduğunu söyleyen genç bir kadının sözleri röportaja damga vurdu. Genç kadın şöyle isyan etti:

‘BU KURTULUŞ SAVAŞI DEĞİL'

“Bu bir Kurtuluş Savaşı değil. Gençlerimiz çok kaygılılar. Üniversiteye mezunuyum. KPSS'ye çalışıyoruz, atanamıyoruz. Adam bir sene olmuş, hala kaç kişi alım yapacağını söylemiyor. Arkadaşlarımız mağdur, atanamayacaklarsa bile sınava çalışmaları gerekiyor. Bununla ilgili tek konuşma yapmıyor. Her gün telelelli. Millet aç evinde. Gençlerin gelecek kaygısı var. Millet evine ekmek götüremiyor. İnsanlar her gün intihar ediyorlar. Artık hırsızlık, namussuzluk almış başını gidiyor. Bu ülkenin gençleri ne olacak?”

Muhabirin, “Peki bazı vekiller de açlık yok diyor” demesi üzerine genç kadın, “Açlık yok, çünkü onlar için açlık yok. Ben de ayda o kadar maaş alsam, ben de aç olmam. Asgari ücretle adam ayda kirasını mı ödesin, çocuk mu okutsun, evine bir teneke yağ almak için hırsızlık mı yapsın, banka mı soysun, ne yapsın bu millet abi” diye yanıt verdi.

‘10 BİN LİRA PARA GİRİYOR'

Muhabir, bazı vatandaşların asgari ücret ile geçinebildiklerini söylediklerini hatırlattı. Genç şu çarpıcı yorumu yaptı: “Biz evde 3 kişi çalışıyoruz ve evimize ayda 10 bin lira para giriyor, biz zor geçiniyoruz. Borç ödemek zorundayız. Kredi çekip kredi ödüyoruz. Evin kirasını zor ödüyoruz, kardeşimi okutmak zorundayız. Ben bir şekilde okumak zorundayım. Biz geçinemiyoruz, geçinebilenlere de helal olsun. Kötünün iyisi diye diye ülkeyi bugünlere getirdiniz, ülkenin anasını ağlattınız. Hepinize çok teşekkür ederiz.”