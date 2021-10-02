Uluslararası Final Üniversitesi 72 akademik personel alıyor

Uluslararası Final Üniversitesi akademik personel alımı için ilan yayınladı. Uluslararası Final Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre boş bulunan kadrolara 72 öğretim elemanı alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; KKTC'nin Girne ilçesinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’na 72 Profesör, Doçent, Yrd. Doç. ve Öğretim Görevlileri istihdam edecek.

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