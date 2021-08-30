Ümit Özdağ’dan Diyanet İşleri Başkanı’na tepki: Hesabını muhakkak verecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “30 Ağustos’ta şanlı ordumuzun zaferini Cuma hutbesinde kutlamayan bu sözde Diyanet İşleri Başkanı’nın iki yakasında şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlı mübarek elleri vardır. Bu saygısızlığın hesabını muhakkak verecektir” dedi.

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Zafer Partisi, kuruluş kutlaması gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının da yapıldığı törende Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yer aldı.

“PROTESTO EDECEĞİMİZİ DUYURUNCA ALELACELE TWEET ATTILAR”

Özdağ, “Bugün, üzülerek ifade edeyim ki, Türk milletinden, Türk tarihinden, Türk ordusundan ve yüce dinimiz İslam'dan tamamen kopmuş görünen sözde Diyanet İşleri Başkanı, 30 Ağustos'u bu Cuma hutbede anmamıştır. Biz Zafer Partisi olarak bugün, Genel İdare Kurulu toplantımızdan sonra Diyanet İşleri Başkanı'nı protesto etmek için başkanlığın önüne bir siyah çelenk koyacağımızı duyurunca, alelacele bir tweet atarak 30 Ağustos'u kutladıklarını ifade etti” şeklinde konuştu.

“İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ DÖNEMİN RUHU BÖYLE!”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sert sözlerle yüklenen Özdağ, “Yunan ordusunun zaferi için dua eden, fesli mısır koçanını ziyaret edecek kadar Türk milletinden ve tarihinden kopuk olan, 30 Ağustos'ta şanlı ordumuzun zaferini Cuma hutbesinde kutlamayan bu sözde Diyanet İşleri Başkanı'nın iki yakasında şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlı mübarek elleri vardır. Bu saygısızlığın hesabını muhakkak verecektir. Ama içinden geçtiğimiz dönemin ruhu böyle! Türk tarihine karşı tuz ruhu gibi tahrip eden bir ruh haline sahipler” ifadelerini kullandı.