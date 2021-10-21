Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Olay gecesi evde bulunan diğer iki şüphelinin de "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara’nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tarafından kabul iddianamede Şüpheli Ümitcan Uygun'un “kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Hankulu öldüğü sırada evde bulunan 2 arkadaşının ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Aleyna Çakır’ın ölümüyle birlikte gündem olan Ümitcan Uygun’un beraber olduğu Esra Tanrıkulu (25) evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hankulu’nun şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında olay gecesi evde olduğu belirlenen diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G.’nin de kanında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilmişti.