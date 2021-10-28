Üniversite Atatürk’ün posterini ters astı, tepki yağdı
Bursa Teknik Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bayraklama çalışması yaparken Atatürk'ün resmini ters astı.
Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bayraklama çalışması yapan Bursa Teknik Üniversitesi binasına Atatürk’ün resmini ters astı.
VATANDAŞLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Bursa Teknik Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle binaya bayraklama çalışması yaparken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini ters astı. Bir süre ters şekilde asılı kalan Atatürk fotoğrafı, gelen yoğun tepki üzerine düzeltildi.