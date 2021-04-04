Üniversite mezunu işsiz gençler Kılıçdaroğlu’na dert yandı: Çok yorulduk, çok üzüldük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi. Çeşitli bölümlerden mezun gençlerin talep ve sorunlarını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

“CV'NİN BİR ÖNEMİ YOK KİMİ TANIDIĞINIZ TEK BELİRLEYİCİNİZ”

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu Ceyhun Köse yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

*Öğrenci olduğum dönem içerisinde defalarca ödül kazandım hem ülkemizde hem yurt dışında. Senayosunu yazdığım bir kısa film Norveç ve başka ülkelerde jüri özel ödülleri ‘en iyi kısa film ödülleri' aldı.

*Altın Koza Film Festivali'nde yazdığımız senaryo finalist oldu ve birçok oyun yazarı ölümüne kadar oyunun sahnelenmesi mutluluğunu göremezken ben ikinci sınıftan bu yana her yıl mutlaka Adana'da, İzmir'de, Ankara'da bir oyunum sahneleniyor bu mutluluğu yaşıyorum.

*Lakin bunu bir işe dönüştüremiyorum. Formatı olmayan işlerde sigortasız ve güvencesiz çalışıyorum. İşsizlik yüzünden sanatı bırakan her sanatçı veya bu işsizliği gördüğü için sanatçı olmaktan vazgeçen her genç gelecekte nesiller boyu telafi edilemeyecek bir kültürel yoksunluğa sebep oluyor. Aydınlanma devrinin partisi olarak sizin bir mücadele etmenize dair bir umudumuz var başka da bir umudumuz yok.

*CV'nizde ne kadar başarı olursa olsun, hangi okulda kimlerin öğrencisi olursanız olun, ben de hiç yeni mezun CV'si gibi gözükmeyen sayfalarca ödüller ve başarılarla dolu bir CV var fakat bunun hiçbir anlamı yok bir kurumda işe girerken. Kimi tanıdığınız tek belirleyiciniz.

“KREDİYİ ÖDEMEK İÇİN İŞ İMKANI VEREMİYOR”

Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadığını anlatan bir başka genç ise yaşadığı sorunları şu şekilde anlattı:

*Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik kriziyle karşı karşıyayız maalesef. Ekonomik krizin en çok etkilediği kesimin başında da biz gençler geliyoruz. Üniversiteye hazırlanırken ayrı üniversiteyi okumayı başladıktan sonra ayrı ve üniversiteyi bitirdikten sonra çok ayrı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz.

*Bu zorluklarla karşılığında devlet bize kredi veriyor ama mezun olduktan sonra o krediyi ödemek için iş imkanı veremiyor. Verdiği krediyi ödemek için iş imkanı veremeyen devlet kredileri ödeyemeyince de faiz uygulayıp icrayla sonuçlandırıyor bu işlemleri.

*Azınlıkla iş bulan gençlerden ya tecrübe isteniyor sektörde bu gerçekten çok ciddi bir sorun sürekli tecrübe tecrübe ya da yoksulluk sınırının 7 bin 353 TL olduğu bir ülkede 2 bin TL, bin 500 TL gibi çok komik rakamlara maaş teklifleri alabiliyoruz.

“BÜYÜK ŞEHİRLERE GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALIYORUZ”

*Ben Diyarbakırlıyım, Diyarbakır'da bulunan çoğu genç arkadaşım ya işsiz ya da kayıt dışı çok ucuz paralara hafta sonu dahil, günde 12 saat çalışıp 40,50 TL alan arkadaşlarım var. Mühendislik oyukup çaresizce dolanan var, öğretmen olup kafelerde kasiyerlik yapan var. Biz artık büyüklerimizden okul okumayın meslek edinin nasihatları almaya başladık ve bu çok acı bir şey.

*Eskiden okul okumanın bir ağırlığı vardı eğitim çok farklı bir şeydi. Artık ülkede anne ve babalar çocuklarına okul okumayın, meslek edinin demeye başladılar. Böyle durumlarda kendi yaşadığım memlekette istihdam edilemeyen benim gibi gençler ailesinden ve sıcak yuvasından ayrı gurbete çıkıyor. Okul okusak iş yok, meslek edinsek büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyoruz.

“BİLGİSAYAR ALMAK İÇİN BANKAYA GİTMEYE MECBUR KALIYORUZ”

*Benim babam apartman görevlisi 25 yıldır asgari ücretle çalışıyor. 25 yılda 5 çocuğu var dördünü okutuyor üzerine bir de ev yapıyor. Eskiden paranın bir değeri vardı. Şimdi bizim gibi gençlerin döneminde böyle bir şey yok. Asgari ücretle adam ayın ilk 10 gününü atabiliyor veya benim gibi gençler çalışırken bir cep telefonuna 36 ay taksit yapmak zorunda kalıyoruz.

*Vallahi şaka değil okulla alakalı ya da işle alakalı bir bilgisayar ihtiyacımız olsun maaş bodrosuyla banka şubesine gitmeye mecbur bırakılıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir genç bilgisayar alabilmek için maaş bordrosuyla banka şubesine gitmek zorunda bırakılabilir mi?

“TORPİLİNİZ OLMADAN KAMUDA GÖREV ALMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan bir başka genç ise, “Geçen yıl bir denetim firmasının mülakatına girmiştim. Mülakata girdiğimde benimle birlikte 3 aday daha vardı. Grup şeklinde bir mülakat durumu var 4 tane yeni mezun genci birbiriyle rekabet etsin diye aynı odada mülakata alıyorlar. Onlar için gerçekten bir sayı olarak görünüyorsunuz 30 kişilik bir kontenjanın olduğu yere 2 bin kişi başvuruyor. İstihdamın az olması seçeneklerimizi azaltıyor.

Tabirimi maruz görün ama 4 tane yeni mezun genci bir odaya alıp bir iş için rekabet ettirmek benim gözümde, insanları bir araya toplayıp bir çukura 4 tane horoz atıp dövüştürmekten çok da farklı değil. Mülakatlarda o kadar değersiz hissediyorsunuz ki asıl problem orada. Mezun olan öğrenciler bir özgeçmiş hazırlamayı bilmeden mezun oluyorlar okuldan. Ne iş yapabileceklerine dair hiçbir fikirleri olamadan mezun oluyorlar. İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarına kamu kapısı çoktan kapandı. Mümkün değil bir torpiliniz olmadan devlette veya kamuda herhangi bir görev alabilin” diye konuştu.

“BİR KADIN OLARAK YAŞAMAKTAN BAZEN UTANIYORUM”

Mezun olduktan sonra iş bulamadığını anlatan bir başka genç ise yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

*Biz şehir planlamacıları olarak genel olarak belediyelerde çalışıyoruz. Fakat biz belediyelere gittiğimiz zaman özgeçmişimizi bile bırakamıyoruz çünkü alttaki elemanlar bizi insan kaynaklarına bile göndermiyorlar CV'lere geri dönüş olmadığı için. Ben bunu 4 yıldır çok fazla yaşadım, çok fazla mülakatlara gittim.

*Mülakatlarda bir kadın olarak bir erkeğe bunu asla sormazlar, ‘çocuğunuz olduğu zaman nereye bırakacaksınız?' diye sorularla karşılaşıyoruz. Yani bu ülkede bir kadın olarak yaşamaktan bazen utanıyorum gerçekten. Ak Parti milletvekilleriyle görüşmeye gittiğimiz zaman bize, ‘her üniversite mezununa iş vermek zorunda değiliz.

*Üniversiteyi siz bilgilenmek amacıyla okuyorsunuz, iş bulmak amacıyla okumuyorsunuz' deniliyor. Biz kadınlar olarak gittiğimiz için bu ülkeye faydalı olarak yapabileceğimiz tek şey ‘evlenin çocuk yapın' diyorlar. Biz iş bulduğumuz zaman bu ülkeye katkı saplayamayacak kadınlar mıyız? İş bulduk diye çocuk yapmayacak mıyız? Biz bunları duymaktan gerçekten çok yorulduk, çok üzüldük.

“ÇALIŞMAYAN GENÇLERİN KYK BORÇLARINA FAİZ İŞLEMEYECEK”

Gençlerin yaşadığı sorunları dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*İşsizlik sorunu izlenen ekonomik politikanın bir sonucudur. İzlenen ekonomik politika istihdam yaratıyorsa orada başarı vardır herkese iş, iş alanı vardır. Ama izlenen ekonomik politika istihdam yaratmıyorsa ciddi bir sorun vardır.

*Kamuya eleman alınması, bu konu üzerinde durun. Mülakatların kaldırılması konusu üzerinde de durun. Biz mülakatların yasaklanmasını, kaldırılmasını istiyoruz KPSS ile üniversite mezunlarının kamuya yerleştirilmesini istiyoruz.

*KPSS'den çok fazla kişi alınıyor ama mülakatta eleniyor, torpili olan kişi kazanıyor. Öğretmen açığımız var evet 20 bin değil 138 bini aşkın öğretmen açığımız var, öğretmen alınması lazım. Sağlık alanında çok ciddi açığımız var onların alınması lazım. 3600 ek gösterge bekleyen binlerce kişi var bunlara 3600 ek gösterge verdiğimiz zaman kadrolar boşalacak.

*Özellikle KYK'dan burs alıp mezun olduktan sonra iş bulamıyor işsiz kalıyor kendisine haciz geliyor. Onu telefi edeceğim söz. Kesinlikle KYK'dan burs alan öğrenciler iş verilmediği sürece ne faiz çalışacak ne paralar talep edilecek.

*Para talep ediyorsanız iş verecekseniz. Kredi vermişsiniz, iş vermiyorsunuz bir de geliri yok ayrıca faiz uyguluyorsunuz bu insanlığa aykırı bir uygulama bunu kesinlikle kaldıracağız.

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