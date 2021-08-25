Üniversitede defli, zikirli akşam

İlim ve bilim yuvası olması gereken Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilen konferansta kalabalık salona sığmayınca Atatürk heykelinin yakınına konulan ekranda zikir ve ilahilere eşlik edildi.

Saygı ÖZTÜRK

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Adıyaman Belediyesi, Yeşilay Adıyaman Şubesi, Genç Gönüllüler oluşumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından Adıyaman Üniversitesi M. Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferans öncesi ilginç görüntülere sahne oldu.

Adıyaman'a davet edilen Yazar-Avukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç'ın kent sakinleriyle gerçekleştirdiği buluşmada, defli, zikirli ilahiler söylenmesi dikkat çekti.

Adıyaman Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu organizasyonu izlemeye gelen gençler kapalı alana sığmayınca Eğitim Fakültesi Binasının bahçesine, tam da üniversite girişinde yer alan Atatürk Büstünün hemen arkasında kurulan ekrandan çimler üzerine oturup izledi.



OLAĞAN HALE GELDİ

‘Nesl-i Şahane Sohbetleri' konulu konferansa deflerle söylenen zikirli ilahiler damgayı vurdu. Açık alanda gerçekleştirilen bu ilginç organizasyon ve buna benzer görüntülerin ilim ve bilim yuvası olması gereken Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut döneminde Adıyaman Üniversitesi'nde sık sık karşılaşılan olağan görüntüler olmaya başladığı öne sürüldü.

Akademik yayın sıralamasında oldukça gerilerde olan üniversitenin bahçesinden yükselen def, zikir ve ilahiler, yoldan geçenlerin de dikkatini çekti ve bazı yurttaşlar üniversitenin içine düşürüldüğü durumu eleştirdi.