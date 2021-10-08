Üniversitedeki HGS’li geçiş yargıya taşındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'nde Tıp Fakültesi Hastanesi'nden sonraki fakülte ve eğitim bilimlerinin turnike ve bariyerler ile ayrılarak, ücretli geçiş sistemi adı altında araçlı geçişlerde 1 defaya mahsus akademisyenlerden 50 lira, idari çalışan ve öğrencilerden 30 lira ve dışarıdan gelenlerden ise 100 lira geçiş bedeli istenmesine tepkiler artıyor.

Kemal ATLAN

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ESOGÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kampüs güvenliği gerekçesiyle kampüsün içerisine turnike ve bariyerler yerleştirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de içinde bulunduğu ancak hastane sonrasındaki fakültelere geçişi engellemek amacıyla konan bariyerlerden geçmek için gerekli kart ücretinin çalışanlardan istenmesi tepkiyle karşılandı.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 4 AKADEMİSYENİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

ESOGÜ Meşelik Kampüsü’ndeki Eğitim Fakültesi'nde 2018 yılı Nisan ayında, üniversitede araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ı tabancayla vurarak öldürmüş ve katil zanlısı Volkan Bayar (38), tutuklu yargılandığı Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. ESOGÜ yönetimi olaydan sonra üniversitede güvenliği sağlamak amacıyla; Eskişehir Valiliği Üniversite güvenlik koordinasyonu tarafından 2018, 2019, 2020 yılı mart ve ekim toplantılarının yanı sıra geçen ağustos ayında da yerleşkenin fiziki olarak bölünmesi ve giriş-çıkışların kontrol altına alınmasına dair 5 kez karar aldı. Alınan karar sonrası, ESOGÜ Meşelik Kampüsü’nde Tıp Fakültesi ile diğer birimlerin ayrılmasına ilişkin bariyerli ve hızlı hızlı geçiş sistemi (HGS) kurulumuna başlanıldı. ESOGÜ’de fakülte veya eğitim birimlerine araçlarıyla gitmek isteyenler HGS’yi kullanması gerekiyor. HGS’yi kullanmak için gereken kartı almak için de üniversite yönetimi bir defaya mahsus akademisyenlere 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenlere ise 100 lira geçiş bedeli belirledi.

YAYALARA TAMAMEN ÜCRETSİZ

ESOGÜ tarafından HGS ile ilgili yapılan açıklamada 2018 yılında yaşanılan elim olay da hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Meşelik Yerleşkesi, en başta bünyesinde yer alan Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi olmak üzere Eskişehir ve çevre illere hizmet sunan birimleri ile her gün binlerce aracın giriş yaptığı, yine eğitim-öğretim faaliyetleri çerçevesinde 30 binden fazla öğrencinin bulunduğu bir yerleşke olma özelliğine sahiptir. Büyük bir acı ve üzüntü ile hatırlanacağı üzere 5 Nisan 2018 tarihinde yerleşkemizde gerçekleşen elim olayı takip eden süreçte, 20 Eylül 2018, 20 Şubat 2019, 10 Mart 2020, 26 Ekim 2020 ve 24 Ağustos 2021 tarihli Eskişehir Valiliği Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantılarında alınan kararlar ile yerleşkemizin fiziki olarak bölünmesi ve giriş-çıkışların kontrol altına alınması kararlaştırılmıştır. İlgili kararlara istinaden yapılan çalışmalar doğrultusunda Meşelik Yerleşkemizin bölünmesi ve yaya olarak giriş yapacaklar için kartlı turnike sistemi ile kontrol sağlanması, araç ile giriş yapacaklar için ise HGS sisteminin devreye alınması kararına varılmıştır. Yerleşkemize yaya olarak girişler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Yerleşkeye araçları ile giriş yapmayı tercih edenlerin kimlikleriyle güvenlik nizamiyelerine başvurmaları halinde tamamen ücretsiz olarak geçiş yapmaları mümkün olacak, hızlı geçiş yapabilmek isteyenler içinse bir seferliğe mahsus olarak belirlenen kart bedelleri alınacaktır.”

SENDİKALAR HGS’Yİ YARGIYA TAŞIDI

ESOGÜ Meşelik Kamüsü’nde turnike, bariyer ve HGS kurulum çalışmaları devam ederken, Türk Eğitim Sen Eskişehir 2 Nolu Şube, Tez Koop İş Sendikası, Türk Sağlık Sen, Öğretim Elemanları Sendikası ve Türk Sağlık İş Sendikası kampüs içerisinde yaptıkları açılama ile HGS için kendilerinden kart bedeli talep edilmesine tepki gösterdi. Alınan kararın güvenlik açısından yerinde olduğunu ancak kullanmak için gereken kart bedeline istenen ücretin yanlış olduğunu ifade eden Türk Eğitim Sen Eskişehir 2 Nolu Şube Başkanı Gürol Yer, “Üniversitemize kurulacak olan sistem için çalışanların ve öğrencilerin araçlarında bulundurması gereken taşıt tanıtım kartlarının akademik personele 50 TL, idari personele ve öğrenciye 30 TL, karşılığında ücretle verilecek. Anayasamızın 130. Maddesi, üniversitelerin güvenliğinin devlet tarafından sağlanacağı ve 6331 sayılı İş Sağlı ve Güvenliği Kanunun 4. Maddesinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamayacağı hususları çok net olarak ifade edilmiştir. Şehrimizde bulunan yanı başımızdaki Anadolu Üniversitesinde aynı güvenlik sistemi kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi bu taşıt tanıtım kartları için personelinden herhangi bir ücret talep etmemiştir. Yine Eskişehir Teknik Üniversitesi plaka tanımlama sistemi kurarak çalışanlarına herhangi bir maliyet yüklememiştir. Ücretsiz olarak verilmesi gereken kartların akademik personele 50TL, idari personele 30 TL olarak verilmesi kararı anayasanın eşitlik ilkesine aykırı, ayrımcılık yaratan bir durumdur. İtiraz dilekçemizi Rektörlük makamına ilettik. Fakat yapmış olduğumuz görüşmelerde, yönetimin almış olduğu bu karardan vazgeçmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir. Bunun üzerine bu konudaki haklı taleplerimizi idari yargıya taşıdık” şeklinde konuştu.

ESOGÜ yönetimi tarafından üniversite içerisinde kurulumu devam eden bariyer ve turnike sisiteminin önümüzdeki günlerde tamamlandıktan sonra ücretli geçiş sistemine geçileceği belirtildi.