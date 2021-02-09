Üniversitelere ‘Neredeyse fuhuş evleri’ diyen Sofuoğlu’na dava

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için sarfettiği “Neredeyse fuhuş evleri” sözlerine dava açıldı.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, büyük tepkiye neden olan açıklamaları nedeniyle “Halkın bir kesimini aşağılamak”la suçlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Sofuoğlu, TCK 216/2. maddesi kapsamında “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak” suçlamasıyla, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

TALİMATLA İFADE VERDİ

Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları incelenmiş ve yapılan hukuki değerlendirmede suç unsuru tespit edilerek, soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık Sofuoğlu’nun ifadesinin alınması için çağrıda bulundu. Pandemi nedeniyle İstanbul’a çağrılmayan Sofuoğlu’nun, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda talimatla ifade verdiği öğrenildi.

DHA

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